"Mission: Impossible - Dead Reckoning Phần Một" đã trải qua một hành trình khá gian truân trước khi ra mắt rạp chiếu lớn, với nhiều lần bị trì hoãn do đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, việc phát hành phim vào thời điểm cả nhân loại đang chứng kiến sự phát triển vũ bảo của các công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) khiến người xem phải suy ngẫm. Dù không đề cập đến công nghệ chính xác nhưng bộ phim khắc họa tầm ảnh hưởng của AI. Tom Cruise một lần nữa thể hiện sự xuất sắc với vai diễn Ethan Hunt nhờ các cảnh hành động mãn nhãn trong phim.

"Điệp vụ bất khả thi 7" của Tom Cruise được khen ngợi

Tom Cruise và các pha hành động quen thuộc. Ảnh: IT.

Tiếp nối câu chuyện sau sự kiện trong "Mission: Impossible - Fallout", "Dead Reckoning Phần Một" theo chân Ethan Hunt, một đặc vụ của Lực lượng Nhiệm vụ Bất khả thi, cùng với đồng đội của mình trong nhiệm vụ cứu thế giới khỏi một thực thể Trí tuệ Nhân tạo (AI) được gọi là "The Entity". "The Entity" có khả năng gây ra chiến tranh trên diện rộng ở toàn thế giới. Trong suốt bộ phim, không ai thực sự hiểu rõ "The Entity" là gì hoặc ban đầu nó được sử dụng cho mục đích ra sao. Nhưng sau một tai nạn bí ẩn khiến chương trình này thoát ra ngoài cùng với hai nửa chìa khóa cần thiết để kiểm soát hoặc tiêu diệt nó, cuộc đua vũ khí quốc tế bí mật được khởi động bởi nhiều cường quốc trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, cố gắng chiếm lấy nó để tạo ra tương lai theo ý muốn.

Những bộ phim Mission: Impossible luôn đặt sự căng thẳng, mạo hiểm và hành động lên hàng đầu, thậm chí phần nào quan trọng hơn cả cốt truyện. Tuy nhiên, "Dead Reckoning" bỏ quá nhiều thời gian cố gắng (và thường không thành công) giải thích rõ ràng "The Entity" là gì và cách nó khác biệt so với những gì Ethan, Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Luther Stickell (Ving Rhames) và Benji Dunn (Simon Pegg) từng gặp phải trước đây. Do đó, bộ phim đôi khi khiến cho người xem cảm thấy lê thê.

Ngoài diễn xuất tuyệt vời của Tom Cruise, các diễn viên khác trong phim dường như không thể làm quen với một bộ phim hành động có tốc độ quá cao, thiếu cảm xúc sâu sắc. Điều này đặc biệt rõ ràng trong những cảnh phim cần có sự trầm lắng để thấu hiểu câu chuyện.

Trong khi có nhiều khía cạnh mà phim không hoàn hảo thì có một số khoảnh khắc nổi bật liên quan đến các nhân vật mới như Grace (Hayley Atwell) và Pom Klementieff, những diễn viên có khả năng tương thích tốt với năng lượng lúc nào cũng "hừng hực" của Tom Cruise mà không phải gắng gượng. Trong suốt bộ phim, có thể nhận thấy Paramount có kế hoạch dài hạn cho toàn bộ franchise Mission: Impossible nhưng Ethan Hunt sẽ không còn là tâm điểm. Hãng phim đã sử dụng các tình tiết nhẹ nhàng để dần dần để lại nhân vật này ở phía sau mà không gây ra các cú "sốc" cho người hâm mộ loạt phim.

Grace (Hayley Atwell) được cho là hợp với phong cách của Tom Cruise. Ảnh: IT.

Đương nhiên, điều ấn tượng nhất trong bộ phim chính là các cảnh hành động. "Mission: Impossible 7" gây choáng ngợp với bối cảnh đa dạng, dẫn dắt khán giả tới nhiều địa điểm trên khắp thế giới như Italy, Anh, Dubai, Na Uy hay thậm chí là UAE... Với ngân sách 290 triệu USD đắt đỏ bậc nhất lịch sử điện ảnh và màn trình diễn của Tom Cruise đã đưa tác phẩm hành động này lên một tầm cao mới. Suốt nhiều thập kỷ qua, nam diễn viên nổi tiếng với sự nhiệt tình, lăn xả, không ngần ngại liều mình trong những cảnh quay khó.

"Đứa con tinh thần" của đạo diễn McQuarrie nhận về số điểm kỷ lục 99% của các nhà phê bình trên trang đánh giá Rotten Tomatoes và 81 trên Metacritic. Không ít cây bút nhận xét đây là bộ phim 2 tiếng rưỡi “nhanh nhất” mà họ từng xem.