Điều động 2 tổ phi công và 2 trực thăng vào cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3

Clip: Họp chỉ đạo ứng phó với bão số 7 và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 7

Trong sáng nay ngày 14/10, Ban chỉ dạo Trung ương về PCTT đã có cuộc họp chỉ đạo ứng phó với bão số 7 và công tác cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung Ương, tính đến 23h/13/10, có 212xã, phường/135.329 hộ bị ngập (giảm 5 xã so với báo cáo nhanh ngày 12/10), hiện nước đang rút chậm, độ ngập sâu giảm dần."

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến ngày 16/10 ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung Ương phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã tổ chức họp chỉ đạo và có Công điện số 25/CĐ-TW hồi 22h ngày 13/10 gửi các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh và các Bộ, ngành liên quan để chủ động ứng phó với bão số 7.

Theo đó trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển. Kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trên biển. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, căn cứ tình hình cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấm biển.

Kè chắn sóng tại bãi biển Cửa Lò liên tục hứng chịu những đợt sóng lớn đên từ ảnh hưởng của cơn bão số 7, các hộ dân tại đây cũng đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Theo Công điện số 25/CĐ-TW , cần chủ động sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng, khu công nghiệp ven biển, bến cảng, kho tàng, hầm lò, hệ thống điện, bãi thải khai thác khoáng sản, dự án đang thi công. Triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ.