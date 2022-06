Hiện trường nhóm 6-8 người chém 2 thanh niên thương vong ở khu vực TP.Tân An, Long An. Ảnh: Thiên Long

Sáng 28/6, Công an TP.Tân An cho biết đang phối hợp Cảnh sát hình sự tỉnh đến khu vực xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa thu giữ 2 cây mã tấu vứt dưới bờ ruộng do người dân phát hiện.

Cũng trong sáng nay, Cơ quan CSĐT TP.Tân An phối hợp VKSND cùng cấp nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và thi thể của thanh niên tên V. bị chém tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Trước đó, khoảng 23h20 ngày 27/6, nhóm 6-8 đối tượng đi chung nhiều xe máy máng theo hung khí tìm đến đầu con hẻm số 38 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4, TP.Tân An để tìm nhóm V. nói chuyện.

Cùng lúc, trong hẻm có vài thanh niên từ bên trong đi ra, sau đó dẫn đến cự cãi. Nhóm côn đồ liền nhào tới cầm mã tấu, dao tự chế chém gục một người, chúng tiếp tục lao vào chém thanh niên V. đứng bên cạnh, ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Sáng 28/6, tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời lần theo dấu vết, công an thu giữ 2 mã tấu chúng ném dưới bờ ruộng thuộc xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, cách nơi gây án gần 8 cây số.

Theo nhận định của CSĐT TP.Tân An, đây có thể là nhóm chuyên đòi tiền bảo kê, cho vay nặng lãi, hoạt động ở khu giáp ranh TP.Tân An và huyện Thủ Thừa.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra truy xét nhóm người này.