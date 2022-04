Khởi tố, bắt tạm giam cựu Tư lệnh Cảnh sát biển và 4 tướng về tội Tham ô tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Chấp hành chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc xử lý các sai phạm liên quan đến cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án "Tham ô tài sản" liên quan đến sai phạm tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ngày 13/4/2022, Cơ quan điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với:

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Phó Tư lệnh; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, nguyên Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị; Đại tá Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó Tư lệnh; Thượng tá Bùi Văn Hòe, Phó trưởng Phòng Tài chính về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Văn Sơn - Trung tướng, nguyên Tư lệnh và bị can Hoàng Văn Đồng - Trung tướng, nguyên Chính ủy.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Sơn và ông Hoàng Văn Đồng (trước đó, ông Nguyễn Văn Sơn và ông Hoàng Văn Đồng bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự).

Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Trước khi bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, tại phiên họp ngày 1/10/2021, Ban Bí thư đã kết luận và quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Hưng.

Ngày 22/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; cách chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển đối với Thiếu tướng Phạm Kim Hậu; cách chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển đối với Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết; cách chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đối với Đại tá Nguyễn Văn Hưng; xóa tư cách nguyên Chính ủy Cảnh sát biển đối với Trung tướng Hoàng Văn Đồng; xóa tư cách nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đối với Thiếu tướng Bùi Trung Dũng.

Đây là vụ án rất nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm.

Đang truy bắt các đối tượng chém giang hồ Tửng Em tử vong

Sáng nay (18/4), trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại điện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang truy bắt các đối tượng liên quan đến việc ông Lưu Hoài Tâm (biệt danh Tửng Em, SN 1973, ngụ TP.Bến Tre) bị chém tử vong.

Hình ảnh Tửng Em bị chém được camera ghi lại. Ảnh: Chụp màn hình

"Hiện đã khởi tố vụ án và đang phối hợp điều tra xác minh" - đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết.

Theo đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, Tửng Em có quan hệ xã hội rất phức tạp. Qua các đầu mối xác minh, đến nay, vẫn chưa khẳng định được nguyên nhân Tửng Em bị chém do mâu thuẫn gì.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, Tửng Em là đối tượng hình sự, đi qua đi lại ở nhiều địa phương gần nhau. Do đang trong quá trình điều tra vụ án nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Trước đó, khoảng 22h ngày 14/4, Tửng Em điều khiển xe máy trên đường Đồng Văn Cống (đoạn thuộc địa bàn xã Bình Phú, TP.Bến Tre) thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô (4 chỗ) tông từ phía sau. Sau cú tông mạnh, Tửng Em ngã xuống đường.

Lúc này, một nhóm người từ trên xe ô tô bước xuống, mang theo dao chém nhiều nhát vào người Tửng Em. Tửng Em chạy được một đoạn thì bị nhóm đối tượng đuổi kịp tiếp tục dùng dao chém liên tiếp vào chân.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng chém Tửng Em nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát. Tửng Em được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu.

Đại diện bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu xác nhận, Tửng Em đã tử vong do mất máu quá nhiều sau khi vào bệnh viện cấp cứu.

Theo camera của người dân hai bên đường Đồng Văn Cống ghi lại, lúc xảy ra vụ việc nói trên, có tất cả 3 người trên xe ô tô 4 chỗ màu đen. Trong đó 2 người cầm dao lao vào chém Tửng Em, một người khác kéo chiếc xe máy của Tửng Em vào lề đường.

Tửng Em là giang hồ có "máu mặt", thường xuyên lui tới các tụ điểm cờ bạc, đá gà ở tỉnh Bến Tre và Tiền Giang, có mâu thuẫn với nhiều người.

Đối tượng bị truy nã kề dao ở cổ dọa chết khi công an vây bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, lực lượng Công an huyện vừa triển khai vây bắt đối tượng Nguyễn Văn Luận (SN 1993, trú tại thôn 2, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch).

Nguyễn Văn Luận là đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, công an xác định Luận đang có mặt tại nhà (thôn 2, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch) vào hôm 16/4.

Sau đó, lực lượng Công an xã Hạ Trạch, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện cùng công an các xã: Mỹ Trạch, Bắc Trạch đã triển khai lực lượng vây bắt đối tượng.

Khi lực lượng công an tiếp cận, đối tượng dùng dao kề ở cổ dọa sẽ chết nếu công an ập vào bắt.

Nguyễn Văn Luận lấy dao kề ở cổ dọa sẽ chết nếu công an ập vào bắt. Ảnh: CABT

Sau hơn 3 giờ vận động của lực lượng công an, đối tượng Luận đã chịu buông hung khí đầu hàng.

Hiện lực lượng chức năng đang xử lý theo quy định của pháp luật.

Xét xử sơ thẩm 12 bị cáo về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Theo cáo trạng, tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân cầm đầu, chỉ huy thành lập ở nước ngoài, có nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, bạo động vũ trang chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền do các bị cáo là thành viên của tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" thực hiện tại TP.HCM, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum.

Ngày 18/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ảnh: CTV

Thời gian gần đây, các thành viên cốt cán của tổ chức này như: "Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Tài chính" Lâm Ái Huê, "Đại tá, Cục trưởng Cục Truyền thông công lý" La Ngọc Duyên, "Tổng giám đốc Sở Dân vận" Nguyễn Thị Đăng, "Thiếu tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chiến tranh chính trị" Tôn Hoàng Vũ… liên tục lôi kéo, hướng dẫn đăng ký tham gia tổ chức và chỉ đạo các bị cáo trong vụ án.

12 bị cáo trong vụ án đã tăng cường các hoạt động nhằm tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", thực hiện "trưng cầu dân ý" bầu cho Đào Minh Quân làm "Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa".

Theo cáo trạng, tại TP.HCM, bị cáo Trần Thị Ngọc Xuân là người chủ động tham gia vào tổ chức và được Lâm Ái Huê hướng dẫn làm thủ tục đăng ký làm thành viên tổ chức. Xuân thường xuyên dùng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp các nội dung kêu gọi người dân tham gia tổ chức và thực hiện "trưng cầu dân ý". Từ khoảng tháng 3/2018 – 6/2018, Xuân đã lôi kéo, hướng dẫn 6 người gồm chồng, 2 con ruột và 3 người quen của gia đình Xuân làm thủ tục tham gia tổ chức.

Cũng trong thời gian này, Xuân được các thành viên của tổ chức gửi qua Facebook nhiều tài liệu xuyên tạc. Trong thời gian tham gia tổ chức, Xuân được các thành viên tổ chức gửi tặng 1 chiếc điện thoại di động, 300USD, 400 đôla Canada, 3 triệu đồng.

Tương tự Xuân, bị cáo Nguyễn Thanh Xoan được La Ngọc Duyên lôi kéo đăng ký tham gia tổ chức. Bên cạnh việc phát tán các thông tin tuyên truyền xuyên tạc của tổ chức, Xoan còn lôi kéo, hướng dẫn 4 người tham gia bỏ phiếu "trưng cầu dân ý".

Với hành vi tương tự, tại Đồng Nai, Lương Thị Thu Hiền liên lạc với nhiều người quen biết, nói rằng đang tham gia một tổ chức nước ngoài đang có hoạt động từ thiện, cấp đất, cấp nhà cho người nghèo nên cần thu thập thông tin để đăng ký với tổ chức. Nhiều người nghe theo đã cung cấp thông tin cá nhân cho Hiền, thực chất Hiền dùng đăng ký "trưng cầu dân ý" cho Đào Minh Quân.

Cũng ở Đồng Nai, bị cáo Trần Văn Long đã sử dụng thông tin cá nhân của hơn 20 người để đăng ký "trưng cầu dân ý".

Tại An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum, các bị cáo liên quan trong vụ án cũng có hành vi phạm tội tương tự.

Các bị cáo cũng tích cực in, phát tán các tài liệu như "Hiến pháp lâm thời", "Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa", "Sơ lược tiểu sử Thủ tướng Đào Minh Quân"… nhằm phổ biến cho nhiều người biết đến tổ chức, thực hiện "trưng cầu dân ý"...

Cựu Bí thư xã giết người, đốt xác lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/4, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với Đỗ Văn Minh (cựu Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về các tội: "Giết người", "Huỷ hoại tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"...

Theo cáo trạng, Đỗ Văn Minh vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ. Minh có ý định tìm xác người chết đưa lên ô tô rồi đốt cháy, tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông để mọi người lầm tưởng mình đã chết, từ đó trục lợi tiền bảo hiểm.

Khoảng 0h ngày 26/4/2020, Minh ra nghĩa địa đào mộ để lấy xác nhưng không được nên bỏ về. Tối 3/5/2020, Minh ăn cơm và ngủ tại nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (em họ bên vợ Minh) cách nhà rẫy của Minh khoảng 300m (thuộc xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông).

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại tòa. Ảnh: Duy Hậu

Nửa đêm Minh tỉnh dậy, lấy búa bổ củi đánh hai cái vào trán anh Vương khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Minh điều khiển ô tô chở thi thể anh Vương đi về hướng Lâm Đồng. Trên đường đi, Minh cho ô tô tông vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường vụ tai nạn. Tiếp đó Minh đưa thi thể nạn nhân lên ghế tài xế, tháo đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân rồi châm lửa đốt…

Ngày 8/1/2021, TAND tỉnh Đắk Nông đã xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Đỗ Văn Minh về tội "Giết người"; các tội "Huỷ hoại tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Xâm phạm mồ mả" có mức án từ 4-18 năm tù; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Sau phiên toà sơ thẩm, Đỗ Văn Minh có đơn kêu oan, đề nghị xem xét lại một số tội danh, giảm nhẹ hình phạt, đặc biệt Minh cho rằng mình không cố ý giết anh Trần Nho Vương mà chỉ vô tình làm nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Minh đã thay đổi nội dung kháng cáo, không xin giảm nhẹ hình phạt mà kêu oan, cho rằng mình không giết người. Đỗ Văn Minh cho rằng mình không cố ý sát hại anh Trần Nho Vương, mà chỉ dùng búa ném con chó, vô tình dẫn đến cái chết của bị hại. Minh nói nhiều nhân chứng có thể làm chứng cho bị cáo. Bị cáo khai không có việc bị cáo ăn nhậu với bị hại.



Gia đình bị hại bức xúc cho rằng, nếu bị cáo biết lỗi, ăn năn hối cải thì gia đình xin giảm nhẹ một phần nào cho bị cáo. Không thể có chuyện ném búa vô tình làm chết người như bị cáo đã khai. Do đó, đề nghị HĐXX tuyên bản án phù hợp, đúng bản chất của vụ việc.



Tại phiên toà, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố đã bác bỏ nội dung kêu oan của Đỗ Văn Minh, đề nghị HĐXX bác kháng cáo của bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác các luận cứ bào chữa của luật sư, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đồng thời tuyên y án của cấp sơ thẩm. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chịu là tử hình.