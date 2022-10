Ra album thứ 2 trong sự nghiệp từ năm 2014 và phải 8 năm sau mới ra album thứ 3. Trong 8 năm đó, dù Đinh Mạnh Ninh vẫn xuất hiện trong các sự kiện âm nhạc lớn nhỏ và các chương trình truyền hình nhưng dường như không mấy ai biết rõ về cuộc sống của bạn?

- Có thể nói, 8 năm qua là quãng thời gian để tôi nhìn lại, lắng nghe nội tại, trở nên chững chạc hơn và suy nghĩ nghiêm túc hơn về mọi thứ. Nói như MC Phí Thúy Linh lúc giới thiệu album đó là "Đi qua nhiều cuộc tình đổ vỡ và đi qua những thăng trầm của nghề hát, Đinh Mạnh Ninh đã lớn lên thật sự".

Đinh Mạnh Ninh biểu diễn trong buổi ra mắt album "Make it together". Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Trong 8 năm qua, đôi lúc tôi đối diện với những câu hỏi do bản thân tự đặt ra như: "Mình là ai?", "Mình đang ở đâu?", "Mình đã làm được gì và sẽ làm được gì?", "Cuộc đời mình có thực sự có ý nghĩa không?"... nhưng nhiều khi không đưa ra được câu trả làm thỏa mãn nhất. Cũng có đôi lúc tôi tự hoài nghi bản thân, liệu rằng mình có thực hiện được đam mê, hoài bão của mình hay không? Mình sẽ theo đuổi con đường âm nhạc dành cho số đông hay sẽ đi một con đường của riêng mình và liệu như thế có bị lạc lõng không?

Liệu có được khán giả đón nhận không nếu lần này mình lại tiếp tục thử nghiệm đi theo dòng nhạc ít người theo đuổi? Sau rất nhiều trăn trở, cuối cùng với sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, người thân... tôi đã lựa chọn sản phẩm âm nhạc mà mình sẽ theo đuổi với 20 ca khúc tự mình sáng tác và lựa chọn 9 ca khúc ưng ý nhất để cho ra đời album "Make it together".

Đông đảo nghệ sĩ, bạn bè và khán giả hâm mộ đến chúc mừng Đinh Mạnh Ninh. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Album được xem như một "tuyên ngôn" của tôi rằng: Tôi không nhắm đến những ai nghe nhạc để nịnh tai, nịnh cảm xúc. Ví dụ có người khi buồn sẽ nghe một bài nhạc buồn để vỗ về cảm xúc của bản thân, để họ cảm thấy mềm lòng, để có thể rớt nước mắt. Lúc đấy, nỗi buồn sẽ được thỏa mãn, cảm xúc được vuốt ve nhưng tôi không muốn làm như thế. Tôi muốn ai đang buồn thì nghe nhạc của tôi vào phải thấy vui.

Và dù cuộc đời có thế nào tôi vẫn sẽ là chính tôi. Âm nhạc của tôi không đại chúng nhưng tôi mong sẽ được đông đảo khán giả đón nhận và yêu thương.

Nghĩa là 8 năm qua, nhìn bên ngoài có vẻ Đinh Mạnh Ninh đang rất ổn, rất "hép pi"... nhưng kỳ thực là đang loay hoay với hàng mớ câu hỏi và loay hoay tìm một lối đi cho riêng mình. Vậy khó khăn mà bạn gặp phải khi bước tiếp con đường của mình là gì?

- Khó khăn tôi gặp phải đó là sự thay đổi trong cách vận hành của thị trường âm nhạc. Tôi là một người không có nhiều am hiểu về truyền thông, lại không hề theo trend làm marketing sản phẩm mới hay hình ảnh cho cá nhân mình. Tôi chỉ luôn nghĩ mình làm nghề, được người trong nghề và khán giả công nhận, vậy là đủ!

Đinh Mạnh Ninh thừa nhận từng chông chênh trong chuyện tình cảm. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Nhưng đó là suy nghĩ sai lầm trong thời đại công nghệ hiện nay (cười). Các bạn nghệ sỹ trẻ giờ rất giỏi, họ tiếp cận những công nghệ truyền thông mới, hiện đại… Tôi cũng buộc phải thay đổi tư duy của mình, phải làm truyền thông và làm thế nào để đưa được sản phẩm âm nhạc chất lượng đến với công chúng, đến gần hơn với những người nghe nhạc.



Hình như những cuộc tình bất thành cũng là trở ngại khiến Đinh Mạnh Ninh bị chững lại một thời gian dài?

- Tôi từng chông chênh với những chuyện đó. Một mối tình tưởng chừng kết thúc viên mãn bằng một đám cưới nhưng chỉ vì câu nói của người yêu "Anh cứ định viết nhạc như thế mãi à?", "Làm sao nuôi sống được vợ con?". Chính câu nói đó dù như một "mũi dao" đâm vào tôi. Tuy nhiên, "mũi dao" đó lại vô tình thức tỉnh sự sáng suốt trong mình, tôi nhận ra con đường mình cần theo đuổi là gì. Đó là phải cháy hết mình với điều tôi đam mê nhất và điều đó không gì khác là khẳng định cái tôi của mình qua phong cách âm nhạc mình lựa chọn. Và album lần này với phong cách Funky với Disco Funky cũng là câu trả lời của tôi trong suốt 6 năm thai nghén để cho ra đời album này.

Vũ Hạnh Nguyên và một người bạn đến chúc mừng Đinh Mạnh Ninh trong ngày ra mắt album. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Qua album này, tôi muốn nói với bạn bè và khán giả yêu thương tôi rằng, tôi vẫn luôn là chính tôi! Đầy lạc quan, tiến về phía trước. Dù trong cuộc sống đôi lúc sẽ gặp chuyện nản lòng nhưng hãy cứ mạnh mẽ và tích cực. Đúng như tựa đề album và những thanh âm tươi sáng được thể hiện qua màu sắc Funky vui nhộn, thăng hoa và tinh thần yêu đời trong mỗi ca khúc.

MV "Dont't Let It Be Too Late" do Đinh Mạnh Ninh thể hiện. Clip: NVCC.



Tại sao Đinh Mạnh Ninh phải mất tới 6 năm để "hoài thai" một album như album "Make it together"?

- Từ năm 2016, tôi bắt tay vào sáng tác ca khúc đầu tiên, đến 2019 lại tiếp tục sáng tác ca khúc thứ 2. Tôi có gửi một số ca khúc tôi sáng tác cho người anh thân thiết của mình là nhạc sĩ Thành Vương nhưng anh Vương nghe rồi không nói gì. Chỉ đến khi tôi gửi ca khúc "Cơn mưa Hạ của em" thì Thành Vương mới nói: "Đấy, sáng tác phải như thế này này!". Tiếp theo, tôi gửi cho anh Thành Vương 20 ca khúc để chọn làm album nhưng phần vì dịch Covid-19, phần vì anh Vương có những biến cố về chuyện gia đình nên mãi đến tháng 10/2022, tôi mới thực sự hoàn thành album "Make it together" với 9 ca khúc tràn đầy năng lượng và sự tích cực.

Đinh Mạnh Ninh và nhạc sĩ Thành Vương. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

9 ca khúc với biểu tượng 9 lon nước với những màu sắc rực rỡ, tươi vui, gửi gắm và lan tỏa thông điệp lạc quan, tích cực. Dù có phải sống giữa muôn vàn những áp lực không tên của cuộc sống đô thị hiện đại thì chúng ta cũng hãy cứ mạnh mẽ và luôn là chính mình.

Đó cũng là lý do mà tôi đã phát hành MV 2 bài hát "Amazing" và "Dont't Let It Be Too Late" trước khi chính thức trình làng album thứ 3 trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Không gian âm nhạc trong "Amazing!" hay "Dont't Let It Be Too Late" đưa chúng ta thoát khỏi sự ồn ào, bụi bặm của cuộc sống cũng như những nỗi lo sợ và cô đơn… chỉ còn lại niềm tin mạnh mẽ và tích cực về một cuộc sống ngày mai tươi đẹp hơn.

Ca sĩ Hà Lê, Minh Vương và Hồng Dương (cựu thành viên nhóm M4U) đến chúc mừng Đinh Mạnh Ninh. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Với Make it together, khi tôi đã có đủ trải nghiệm và hiểu biết về thể loại âm nhạc này thì tôi mới dám làm một sản phẩm mang tính thống nhất và chính quy như thế. Có rất ít nghệ sĩ Việt lựa chọn phong cách Disco Funk trong âm nhạc, nhưng tôi nghĩ không có những người làm đầu tiên thì ai sẽ mở đường?...

Với album lần này, tôi cũng chia sẻ mong muốn sẽ tiếp cận được với những khán giả đang tìm kiếm điều gì đó để giải thoát năng lượng tiêu cực trong họ.

Các nghệ sĩ đến cổ vũ giọng ca gốc Bắc Giang trong ngày ra mắt album Vol.3. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Cảm ơn Đinh Mạnh Ninh đã chia sẻ thông tin!