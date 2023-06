Tối 24/6, chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 diễn ra tại Thái Lan với màn tranh tài của hơn 20 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đêm thi quan trọng này, màn trình diễn bikini nóng bỏng của Top 11 thí sinh gồm các đại diện: Philippines, Mỹ, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Venezuela, Colombia, Trung Quốc, Mexico, Thái Lan và Dịu Thảo thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.

Khép lại phần thi trang phục bikini, Dịu Thảo - người đẹp đeo sash Việt Nam gây bất ngờ khi không được xướng tên trong Top 6 chung cuộc. Theo BTC Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế công bố, Top 6 thí sinh bước vào phần thi ứng xử gồm đại diện Thái Lan, Mỹ, Singapore, Hà Lan, Philippines và Mexico.

Kết quả trên khiến cộng đồng yêu nhan sắc ngỡ ngàng bởi trong suốt cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023, Dịu Thảo được khen ngợi thể hiện tốt và luôn giữ vững phong độ. Bằng chứng là người đẹp sinh năm 2000 xuất sắc giành 3 giải thưởng phụ như "Best National Costume", "Most Poppular Vote" và giải thưởng "Wonder Woman".

Dịu Thảo - người đẹp đeo sash Việt Nam bị loại khỏi Top 6 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023. (Ảnh: Miss International Queen Vietnam)

Dịu Thảo bị loại khỏi Top 6 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 gây tranh cãi

Chưa dừng lại ở đó, khi Top 3 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 lộ diện càng khiến cộng đồng yêu nhan sắc tranh cãi trái chiều. Thậm chí, nhan sắc của người đẹp Melony Munro - đại diện Mỹ giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 được nhiều người so sánh không bằng Dịu Thảo và bày tỏ sự tiếc nuối cho người đẹp đeo sash Việt Nam.

"Công bằng ở đâu với Dịu Thảo"; "Nhan sắc Dịu Thảo vẫn hơn hẳn thí sinh lọt Top 3. Ban tổ chức nghĩ sao lại loại Dịu Thảo khỏi Top 6 khi thí sinh đã xuất sắc chiến thắng đến 3 giải thưởng phụ"; "Tôi không tin nổi Dịu Thảo có thể bị loại khỏi Top 6 dù có thể cô ấy không trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm nay"... là những bình luận của cư dân mạng trên các diễn đàn cuộc thi nhan sắc sau chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023.

Nhan sắc của người đẹp Melony Munro - đại diện Mỹ giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 được nhiều người so sánh với Dịu Thảo. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài ra, phần trình diễn trang phục dạ hội của tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 bị "soi" gặp sự cố trượt chân trên sân khấu. Sau đó, người đẹp này đã khéo kéo hoàn thành phần thi của mình.

Clip: Người đẹp Hà Lan gặp sự cố trong quá trình thi trang phục dạ hội tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023. (Nguồn: Ghi màn hình YouTube Huong Giang Entertainment, Miss International Queen Pageant)

Cận nhan sắc Top 3 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023. (Ảnh: FB Miss International Queen Vietnam)

Với Dịu Thảo, cô lựa chọn trang phục dạ hội mang tên "Inner Sparkle - Trái tim lấp lánh" do NTK Võ Tiến Đạt thực hiện để trình diễn tại đêm thi quan trọng này. "Đây là thiết kế chính thức của Dịu Thảo tại đêm chung kết Miss International Queen 2023. Chiếc váy này cũng đã từng đồng hành với Thảo giúp Thảo tỏa sáng ở Miss International Queen Vietnam 2023. Ngày hôm nay, Thảo mặc lại chiếc váy này cùng với sự tự hào và lòng biết ơn", Dịu Thảo bày tỏ.



Ngoài kỹ năng trình diễn cuốn hút, sắc vóc và trình độ tiếng Anh của Dịu Thảo cũng được đánh giá cao. Thậm chí, trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023, người đẹp đeo sash Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Fuschia Anne Ravena.

Dịu Thảo trình diễn trang phục dạ hội tại sân khấu chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023. (Ảnh: Miss International Queen Vietnam)

Đặc biệt, việc Dịu Thảo gây ấn tượng với cộng đồng yêu nhan sắc khi có quá khứ từng làm công nhân, nhân viên phục vụ để mưu sinh. Thậm chí, người đẹp sinh năm 2000 từng phải tạm dừng việc học vì hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, cô đã nỗ lực vượt khó, thực hiện các dự án như: "Sức khỏe cộng đồng", "Cơm nóng đây"... để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, truyền cảm hứng mà không phải thí sinh nào tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 cũng làm được.

Trước khi lên đường tham gia "đường đua" Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 tại Thái Lan, Dịu Thảo từng cho biết, cô tham gia cuộc thi này với tư cách cá nhân.

"Miss International Queen 2023 là một cuộc thi dành cho những người chuyển giới lớn nhất thế giới. Đây là nơi những người chuyển giới sẽ có cơ hội chứng minh bản thân mình. Việc nói lên tiếng nói của mình luôn luôn là giấc mơ lớn nhất của tôi. Và ngày hôm nay giấc mơ ấy đã thành sự thật.

Tôi đăng ký đi thi với tư cách cá nhân, không đại diện cho quốc gia Việt Nam, nhưng tôi hy vọng rằng rất nhiều người hâm mộ sắc đẹp tại Việt Nam sẽ ủng hộ cho hành trình của tôi tại cuộc thi này", người đẹp sinh năm 2000 bày tỏ.

Hiện tại, cộng đồng yêu nhan sắc vẫn tranh cãi không hồi kết về lý do Dịu Thảo chỉ dừng chân ở Top 11 Hoa hậu Chuyển Quốc tế 2023. Phía BTC cuộc thi và Dịu Thảo vẫn chưa lên tiếng sau chung kết Hoa hậu Chuyển quốc tế 2023 khép lại.