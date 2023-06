Cách đây không lâu, BTC Miss Grand Vietnam công bố dàn giám khảo cuộc thi năm nay gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng ban giám khảo; NSND Vương Duy Biên và đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng đảm nhận vai trò Phó Trưởng ban giám khảo; Hoa hậu Thùy Tiên; Á hậu Kiều Loan, siêu mẫu Minh Tú, NTK Đỗ Long, diễn viên Diễm My.

Trước thềm vòng Sơ khảo cuộc thi chính thức diễn ra vào đầu tháng 7/2023, cuộc thi thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2023 thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. "Với mong muốn tìm kiếm và phát triển những ý tưởng thiết kế vương miện độc đáo, cuộc thi thiết kế vương miện lần đầu được tổ chức trong mùa giải Miss Grand Vietnam 2023. Cuộc thi đã nhận được sự tham gia đông đảo từ các nhà thiết kế, các bạn trẻ trên khắp cả nước với hàng trăm bài thi đặc sắc", BTC Miss Grand Vietnam cho hay.

Đáng chú ý trong tập đầu tiên lên sóng cuộc thi thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2023, các nhà thiết kế, các bạn trẻ có dịp gặp gỡ với dàn giám khảo quyền lực gồm: Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Thùy Tiên, diễn viên Diễm My 9x, NTK Đỗ Long...

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ trao vương miện cho Diễm My 9x trước thềm Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: BTC)

Đã có nhiều thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2023 ghi điểm với thành viên ban giám khảo cuộc thi. Trong đó, bộ sưu tập (BST) vương miện “Power of the nation” của thí sinh Nguyễn Duy Hậu nhận được 5 lượt yêu thích từ dàn giám khảo Miss Grand Vietnam 2023. Ngoài trình bày về ý nghĩa của chiếc vương miện do mình sáng tạo, thí sinh này còn đem đến mô hình vương miện để các giám khảo được tận mắt chiêm ngưỡng.

Diễm My 9x bất ngờ "đăng quang" trước thềm Miss Grand Vietnam 2023

Hoa hậu Thùy Tiên đã tỏ ra hào hứng, yêu thích khi được tận tay cầm chiếc vương miện mô hình này và muốn tái hiện khoảnh khắc trao vương miện cho diễn viên Diễm My 9x. Trước lời đề nghị được Hoa hậu Thùy Tiên trao vương miện, diễn viên Diễm My 9x tỏ ra bối rối, ngại ngần khiến dàn giám khảo "cười ngất".

Giây phút diễn viên Diễm My 9x bất ngờ "đăng quang" được Hoa hậu Thùy Tiên trao vương miện khiến dàn giám khảo Miss Grand Vietnam 2023 phấn khích. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ về cảm xúc khi được Hoa hậu Thùy Tiên trao vương miện trước thềm cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, diễn viên Diễm My 9x cho biết: "Tôi cảm thấy phấn khích và có cảm giác mình trẻ hơn 10 tuổi".



Trước đó, Diễm My 9x cũng từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp như: Người đẹp Hoa anh đào 2008, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. "Giây phút đội vương miện khiến tôi nhớ lại thời điểm đăng ký tham gia cuộc thi nhan sắc. Giấc mơ thời trẻ của tôi như đã thành hiện thực chăng? Hiện tại, tôi nghĩ được làm diễn viên phù hợp với mình hơn", nữ diễn viên chia sẻ.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Diễm My 9X từng giành giải nhì trong cuộc thi "Người đẹp hoa anh đào 2008", lọt vào chung kết cuộc thi "Hoa hậu Thế giới người Việt 2010". (Ảnh: BTC)

Theo BTC Miss Grand Vietnam 2023 cho biết, ngoài BST vương miện thiết kế của thí sinh Nguyễn Duy Hậu, nhiều BTS vương miện khác cũng nhận được tối đa 5 lượt yêu thích của BGK gồm: BST “Wings of the Grand” của thí sinh Nguyễn Hoàng Khang; BST “Hoàng Liên Triều Nhật” của thí sinh Nguyễn Phước Thịnh và BST “Dove of Peace” của thí sinh Ngô Nhất Hàn...

Ngoài những thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2023 được đánh giá cao, nhiều tác phẩm dự thi của dàn thí sinh cũng khiến ban giám khảo bất đồng quan điểm. Cụ thể, BST vương miện “Sắc liên hồng lạc” của thí sinh Trần Duy Khang được Hoa hậu Thùy Tiên nhận xét “không phù hợp cho người đội lên” vì vương miện quá mảnh và cao. Tuy nhiên, giám khảo Hoàng Thanh Nga cho rằng, ý tưởng của thí sinh này sáng tạo nhất từ trước đến nay. Giám khảo Diễm My 9x cũng đồng tình và nhận thấy vương miện của thí sinh Trần Duy Khang có sự khác biệt, hài hòa.

Bộ sưu tập (BST) vương miện “Power of the nation” của thí sinh Nguyễn Duy Hậu nhận được 5 lượt yêu thích của dàn giám khảo Miss Grand Vietnam 2023.

Thí sinh Huỳnh Thành Phát với BST vương miện “Hồn Việt” cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các thành viên ban giám khảo. Cụ thể, mô hình vương miện của thí sinh này bị giám khảo đánh giá thô, không phù hợp dành cho Hoa hậu. Việc chỉ nhận được 2 lượt yêu thích từ Hoa hậu Thùy Tiên và đạo diễn Hoàng Nhật Nam khiến thí sinh này đối mặt với việc phải dừng cuộc thi thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2023 tại đây. Tuy nhiên, Hoa hậu Thùy Tiên đã dùng vé ưu tiên để “cứu” thí sinh này vào vòng tiếp theo.

Hoa hậu Thùy Tiên đã dùng vé ưu tiên để “cứu” thí sinh Huỳnh Thành Phát. (Ảnh: BTC)

Ngoài ra, thí sinh Dương Hoài Anh đem tới cuộc thi 4 thiết kế vương miện nhưng 2 tác phẩm “Sắc Ngọc” và “Ngọc ngà phương Nam” khiến đạo diễn Hoàng Nhật Nam và dàn ban giảm khảo hoài nghi về bản vẽ được lấy ý tưởng từ những vương miện trước đó.

Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) 2023 là cuộc thi tìm kiếm đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2023 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 11 tới. Theo BTC Miss Grand Vietnam cho biết, cuộc thi vẫn đang trong thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi đến ngày Sơ khảo tại TP.HCM vào ngày 2/7/2023. Chung khảo toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 23/8. Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 27/8. Tại đêm thi quan trọng này, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.