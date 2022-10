Đọ sắc vóc và kinh nghiệm của top 5 Miss Grand Vietnam 2022

Tối 1/10, đêm chung kết Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 diễn ra tại TP.HCM. Trải qua nhiều phần thi, Đoàn Thiên Ân vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm, xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi. Các giải Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3, Á hậu 4 lần lượt thuộc về Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư và Ngô Thị Quỳnh Mai. Ngay sau khi chung kết Miss Grand Vietnam 2022 kết thúc, hình ảnh và thông tin về top 5 chung cuộc nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Top 5 chung cuộc Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: BTC)

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000) là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Cô cao 1,75m, số đo ba vòng lần lượt là 88,5-66-98cm. Năm 2018, cô đạt danh hiệu Quán quân Nữ sinh áo dài, nhận được giải thưởng tương đương 50 triệu đồng. Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2022, cô từng thử sức với công việc người mẫu.

Đoàn Thiên Ân từng đăng quang Quán quân Nữ sinh áo dài. (Ảnh: FBNV)

Thông qua trang cá nhân, Đoàn Thiên Ân cho biết Miss Grand Vietnam 2022 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên cô tham gia. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn, cô nhận thấy bản thân còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, sau đêm thi Trang phục văn hóa dân tộc, Đoàn Thiên Ân là một trong những thí sinh ghi điểm mạnh với công chúng. Người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ: "Lời khen và tình cảm của mọi người dành cho tôi sau đêm thi Trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Vietnam là một thành công lớn đối với tôi".

Ở ngoài đời, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thường ưu tiên lựa chọn những bộ đồ đơn giản. Đôi khi, người đẹp thay đổi phong cách, thực hiện những bộ ảnh khiến dân tình xuýt xoa về sắc vóc quyến rũ.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lựa chọn lối trang điểm tự nhiên nhưng vẫn thể hiện được thần thái. (Ảnh: FBNV)

Á hậu 1 Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Chế Nguyễn Quỳnh Châu (sinh năm 1994) chiều cao 1,75 m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 81,5 - 60,5 - 87 cm. Cô được biết đến là một người mẫu, diễn viên. Từ khi còn đi học, cô từng xuất hiện trên nhiều tạp chí tuổi teen. Quỳnh Châu nổi tiếng từ khi tham gia hai chương trình truyền hình đình đám Project Runway 2014 và Vietnam's Next Top Model 2014.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu hoạt động trong showbiz nhiều năm trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: FBNV)

Năm 2015, Quỳnh Châu ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô đến với cuộc thi này với phong thái tự tin và sự bản lĩnh. Ở thời điểm đó, Quỳnh Châu được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng. Cũng trong năm 2015, chân dài có cơ hội trải nghiệm trên sàn diễn quốc tế, được xuất hiện trong 4 show diễn của 4 nhà thiết kế tại New York Fashion Weeks.

Với công việc diễn xuất, Quỳnh Châu từng góp mặt trong một vài bộ phim đình đám như: Hoa hậu giang hồ, Bố già, Cây táo nở hoa… Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Quỳnh Châu để lại ấn tượng khá tốt với công chúng.

Ở ngoài đời, Chế Nguyễn Quỳnh Châu thường lựa chọn trang phục năng động, trẻ trung. (Ảnh: FBNV)

Á hậu 2 Trần Tuyết Như

Trần Tuyết Như (sinh năm 1995) được biết đến là một người mẫu trẻ với chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 82,5-61-89 cm, thân hình săn chắc. Ngay từ khi còn nhỏ, cô được rèn luyện tính tự lập. Năm 16 tuổi, cô một mình sống ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng EI Camino College, Trần Tuyết Như về nước hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu.

Tuyết Như từng là thành viên của đội Võ Hoàng Yến tại The Face Vietnam 2018. (Ảnh: FBNV)

Năm 2018, Trần Tuyết Như tham gia The Face Vietnam, là thành viên của đội Võ Hoàng Yến nhưng không đi sâu. Năm 2022, cô ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và được đánh giá cao. Kết thúc hành trình tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Trần Tuyết Như tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Miss Grand Vietnam 2022.

Được biết, ngoài vai trò là một người mẫu, Trần Tuyết Như còn là một CEO, doanh nhân. Cô sở hữu một trường đào tạo người mẫu khá nổi. Bên cạnh đó, người đẹp còn đảm nhận vai trò trợ giảng cho nhiều học viên.

Á hậu Trần Tuyết Như theo phong cách quyến rũ, độc lập. (Ảnh: FBNV)

Á hậu 3 Trần Nguyên Minh Như

Trần Nguyên Minh Như (sinh năm 2001) hiện đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng. Cô sở hữu gương mặt khả ái, có nhiều đường nét tương đồng với hai hoa hậu đình đám là Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà. Ở chặng đường cuối của Miss Grand Vietnam 2022, Trần Nguyên Minh Như ngày càng tiến bộ, thể hiện được khả năng và bản lĩnh của mình tại cuộc thi.

Trần Nguyên Minh Như sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nước da trắng mịn. (Ảnh: FBNV)

Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2022 vài tháng, Trần Nguyên Minh Như từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng. Tại Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng, Trần Nguyên Minh Như gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo về gương mặt sáng sân khấu, sự tự tin và khả năng trình diễn tốt.

Á hậu 4 Ngô Thị Quỳnh Mai

Ngô Thị Quỳnh Mai (sinh năm 1995) được mọi người biết đến với cái tên Mai Ngô. Cô là một người mẫu, diễn viên, vũ công sở hữu làn da rám nắng, thân hình nóng bỏng và cá tính mạnh mẽ. Trước khi lọt top 5 Miss Grand Vietnam 2022, Mai Ngô từng tham gia nhiều cuộc thi về người mẫu. Năm 2012, chân dài tham gia F-Idol và giành danh hiệu cao nhất. Sau đó, cô tham gia thêm một vài cuộc thi khác.

Quyết định thi Miss Grand Vietnam 2022 sau một thời gian vắng bóng của Mai Ngô khiến nhiều người ngỡ ngàng. (Ảnh: FBNV)

Năm 2013, Mai Ngô có bước ngoặt ấn tượng khi tham gia chương trình So you think you can dance và Vietnam's Next Top Model. Năm 2016, Mai Ngô tiếp tục thử thách bản thân khi tham gia Asia's Next Top Model. Sau khi trở về từ cuộc thi, cô tham gia The Face 2016, trở thành học trò siêu mẫu Lan Khuê, giành được danh hiệu Á quân. Một năm sau, Mai Ngô tiếp tục tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và dừng chân ở top 45.

Ngoài đời, Mai Ngô theo đuổi phong cách năng động, thoải mái, thể hiện đúng cá tính của bản thân. (Ảnh: FBNV)