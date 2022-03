Thủ vai Giám đốc Kang Tae Mu là nam diễn viên Ahn Hyo Seop (sinh năm 1995). Ban đầu, anh bị khán giả đánh giá khá "gồng" khi trong vai "tổng tài", cũng bởi khuôn mặt có phần "búng ra sữa", giống như một cậu sinh viên đại học hơn là giám đốc của một tập đoàn tầm cỡ. Trang Ten Asia nhấn mạnh rằng, việc nam diễn viên điều chỉnh tông giọng đã phản tác dụng và khiến vai diễn của anh trở nên vô cùng gượng gạo.

Được biết, trước đó Ahn Hyo Seop từng tiết lộ anh đã sử dụng một tông giọng khác với giọng nói thường ngày của mình cho nhân vật Kang Tae Mu.



Trên thực tế, trong một lần phỏng vấn với đài SBS, Ahn Hyo Seop từng thừa nhận anh cũng không thích ngoại hình của mình. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không thích ngoại hình của mình, tôi nghĩ diễn xuất của mình vẫn còn kém. Tôi muốn tập trung hơn vào phát triển kỹ năng diễn xuất và bỏ qua những ý kiến về ngoại hình".



Trái lại, Park Seo Joon khi xuất hiện lần đầu trong Thư ký Kim sao thế?, tài tử 8x đã được đánh giá là vô cùng hợp vai. Anh sở hữu chiều cao 1m88 cùng hình thể săn chắc nhờ chăm chỉ tập gym. Mỗi lần nhân vật Lee Young Joon của Park Seo Joon xuất hiện với một bộ vest bảnh bao khác nhau liền "đốn tim" khán giả nữ. Bên cạnh đó, biểu cảm của Park Seo Joon cũng khá đa dạng, anh có thể trở thành một tổng tài vui tính, hài hước nhưng nếu cần thì Phó Chủ tịch Lee lại hoàn toàn toát ra cái uy của một nhà tài phiệt lớn.

Trong Hẹn hò chốn công sở, Giám đốc Kang Tae Mu điều hành một tập đoàn thực phẩm "khủng", chiếm thị phần lớn trong nước và còn xuất khẩu ra nhiều nước châu Âu. Tập đoàn của Giám đốc Kang ăn nên làm ra bởi các món ăn truyền thống Hàn Quốc kết hợp cùng với khẩu vị phương Tây, khiến doanh số tăng lên chóng mặt.

Không làm trong ngành thực phẩm, tập đoàn của Phó Chủ tịch Lee Young Joon của Thư ký Kim sao thế? lại hoạt động trong khá nhiều lĩnh vực như: đồ gia dụng, thời trang, nước hoa, xuất bản sách… Trong phim, Lee Young Joon cũng từng khoe rằng, anh thuộc top 4 người giàu nhất Hàn Quốc.

Nói về độ "chịu chơi", gần như hai nhân vật này là ngang ngửa. Trong các tập mới nhất của Hẹn hò chốn công sở, Kang Tae Mu chỉ cần mất một vài phút để gọi du thuyền tới cho bạn gái cùng các bạn của cô vui chơi. Bên cạnh đó, câu thoại của anh với người yêu Ha Ri (Kim Se Jeong đóng) cũng trở thành "trend" khắp mạng xã hội: "Em biết tình yêu anh dành cho em và tấm thẻ này giống nhau ở điểm gì không? Đều không có hạn mức".



Lee Young Joon cũng chẳng hề kém cạnh chút nào khi chỉ cần bạn gái là Mi Soo (Park Min Young đóng) thích thì anh có thể điều ngay phi cơ riêng để đưa cô sang Paris dùng bữa tối. Ngoài ra, để bạn gái thêm hài lòng, Phó Chủ tịch cũng thường xuyên bao trọn nhà hàng hay công viên, hay thuê hẳn một đội bắn pháo hoa khắp bầu trời rộng lớn để tạo không khí lãng mạn…

Kang Tae Mu và Lee Young Joon có tính cách không khác nhau là bao. Cả hai đều từng gặp cú sốc lớn mà che giấu nội tâm bên trong. Cả hai nhân vật đều có phần tự mãn về vẻ ngoài và tài năng của mình. Thậm chí, nếu người khác nhìn vào thì đều nghĩ rằng họ đang yêu bản thân mình quá mức.

Những câu thoại kiểu như: "Một người toàn diện, hoàn hảo như tôi tại sao cô ta lại không thích?", hay "Tôi đẹp trai, giàu có, tài giỏi nên chẳng có điểm nào để chê", thường gặp rất nhiều ở hai nhân vật này. Nhưng thực chất, nếu người con gái nào đã đem lòng yêu họ rồi thì đều biết bên trong hai chàng trai này luôn có những điểm yếu.

Lee Young Joon từng bị bắt cóc từ nhỏ nên anh không để cho phụ nữ động vào người mình ngoài bạn gái Mi Soo. Tương tự Kang Tae Mu, anh sợ nhất là trời mưa, vì ngày bố mẹ anh gặp tai nạn cũng trong một ngày mưa. Tính cách hồn nhiên, dễ mến của Ha Ri đã khiến anh cảm thấy ấm áp và vơi đi nỗi cô đơn và ám ảnh về cái chết của họ.



Trả lời với tạp chí Hight Cut về cách tiếp cận nhân vật Phó Chủ tịch Lee Young Joon, Park Seo Joon từng cho biết: "Vì bộ phim có mô-típ cũ nên tôi phải mất một thời gian dài để phát triển cách nói chuyện riêng biệt chỉ có ở Lee Young Joon. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách biểu đạt nào sẽ không khó xử và không bị lố. Mặc dù vậy, tôi nghĩ "khi nào tôi có thể thử kiểu nhân vật này?", không phải tuổi của tôi hoàn hảo cho thời điểm này sao?".

Ahn Hyo Seop thì có cách tiếp cận tương đối đơn giản, trả lời trong buổi họp báo phim Hẹn hò chốn công sở, anh chia sẻ: "Những bộ phim truyền hình trước đây của tôi đều là những vai "nặng ký", có sức nặng tình cảm nhưng khi đọc kịch bản này, tôi có thể đọc mà không hề cảm thấy căng thẳng. Tôi nghĩ rằng, vì sức khỏe tinh thần của mình, tôi nên thực hiện một dự án với kịch bản vui nhộn và sảng khoái như vậy".

Đây có lẽ là phần người xem thích nhất ở hai anh chàng và cũng có sự khác biệt tương đối rõ ràng. Phó Chủ tịch Lee Young Joon bạo dạn hơn, còn giám đốc Kang Tae Mu thì có phần nhẹ nhàng, từ tốn, muốn tiến đến nàng từng chút một.

Lee Young Joon là chàng trai có đầu óc nhẹn bén, nắm rõ lòng người nên chàng Phó Chủ tịch khiến Mi Soo say mê mình nhanh chóng. Tuy rằng đôi khi có phần hơi "bất lịch sự" khi Phó Chủ tịch đến nhà cô thư ký mà chẳng báo trước nhưng điều đó cho thấy anh muốn tiếp cận thế giới bình dị của Mi Soo ra sao. Trong một lần Mi Soo về quê nghỉ dưỡng cùng các chị, Young Joon đã không ngại cùng cô ra bãi bùn để cào nghêu, ăn đồ ăn bình dân một cách say mê.

Trả lời với tVN về sự bạo dạn của nhân vật Lee Young Joon, nhất là cảnh giường chiếu với bạn diễn Park Min Young, Park Seo Joon từng cho hay: "Cảnh giường chiếu thực sự rất khó cho các diễn viên. Chúng tôi cũng phải phụ thuộc vào đạo diễn cho một số phần nhất định. Vì bản thân kịch bản không miêu tả chi tiết, chúng tôi đã tập luyện rất nhiều. Thay vì đi theo suy nghĩ của mình, điều quan trọng là phải biết mối quan hệ giữa hai nhân vật, cho dù đó là đêm đầu tiên của họ với nhau hay thậm chí họ đã yêu nhau lâu rồi, chúng tôi phải làm cho nó thật tự nhiên".

Còn với Kang Tae Mu, anh khá khổ sở khi "cưa cẩm" Ha Ri. Anh liên tục phải hỏi thư ký Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu đóng) suy nghĩ của con gái. Anh chàng còn thường xuyên làm những việc lệch với "quỹ đạo" của Ha Ri, khiến cô chẳng hiểu anh muốn gì. Cuối cùng sau nhiều lần thất bại, Giám đốc Kang cũng đã hiểu được mình không thể nôn nóng trong chuyện tình cảm.

Dù Ha Ri chưa yêu anh nhưng anh cũng sẵn lòng đóng giả bạn trai để cô không bị mặc cảm trước bạn bè. Đến khi Ha Ri nhận lời làm bạn gái của mình, Tae Mu cũng tỏ ra là chàng trai "nghiện" người yêu. Anh khen người yêu mọi lúc mọi nơi, đi đâu dù có xa tới mấy cũng chỉ mong về nhà được gặp cô nàng.

Một phần lý do mà Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong tạo ra "phản ứng hóa học" tốt trong phim Hẹn hò chốn công sở là do nam diễn viên thừa nhận, anh đã "rung động" thực sự với bạn diễn. Trả lời với SBS, Ahn Hyo Seop cho biết, bản thân anh cũng cảm thấy lo lắng và bối rối khi diễn ở khung cảnh Giám đốc Kang cùng Ha Ri ngắm pháo hoa vì tâm lý phân cảnh đó khó nắm bắt và khá lắt léo.

Ahn Hyo Seop sinh năm 1995 tại Seoul, Hàn Quốc. Gia đình anh chuyển sang định cư tại Toronto, Canada khi anh lên 7 và sau đó anh quay trở lại Hàn Quốc một mình năm 17 tuổi để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Anh tốt nghiệp Đại học Quốc dân Hàn Quốc, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế. Anh bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi tham gia đóng chính trong Queen of the Ring, My Father is Strange, Vẫn mãi tuổi 17 và Top Management. Năm 2019 và 2020, anh cùng Park Bo-young trở thành cặp đôi màn ảnh trong bộ phim viễn tưởng lãng mạn Viên đá bí ẩn và có cho mình bộ phim thành công nhất sự nghiệp Người thầy y đức 2.