Clip hàng chục người dựng ghế tựa cho hàng chục người ngồi trên thùng xe ở Ninh Bình.

Cụ thể, khoảng tầm 13h ngày 26/6, trên đoạn đường Nguyễn Công Trứ có một chiếc xe chuyên chở vật liệu bê tông, xi măng đợi sẵn dưới lòng đường. Phía đằng sau xe xếp hàng chục chiếc ghế cho hàng chục người ngồi đợi sẵn. Chiếc xe mang biển kiểm soát 35N-5719 này bắt đầu lăn bánh, chở theo nhiều người ngồi vắt vẻo trên ghế từ đường Nguyễn Công Trứ qua đường Phạm Thận Duật…

Chứng kiến cảnh tượng đó, nhiều người tham gia giao thông không yên tâm bởi hành vi trên của lái xe và những người ngồi đằng sau xe đang gây mất an toàn giao thông cho những người tham gia giao thông khác và cho an toàn của chính họ.

Chiếc xe mang biển kiểm soát 35N-5719.

Anh Ngọc Tuấn, một người chứng kiến sự việc nói: "Xe này được thiết kế và đóng thùng để chuyên chở vật liệu xi măng không phải để chở người. Tôi cũng là một người lái xe, việc chở người trên thùng xe này không có thiết bị bảo đảm an toàn như thế là rất nguy hiểm. Lái xe và những người dựng ghế ngồi đằng sau xe có nghĩ tới trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra là việc khi xe di chuyển, đặc biệt là khi vào cua, phanh gấp, người ngồi trên ghế có thể bị văng ra khỏi xe, dẫn đến thương vong. Không có lý do nào biện minh cho việc xem nhẹ an toàn, tính mạng như vậy".

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...