Clip Võ Trung Thưởng lái xe khách BKS 37F- 003.96 chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A. Clip: Dân Việt

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi tiếp nhận clip, hình ảnh lái xe khách Dũng Hoa chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu mà Báo Dân Việt cung cấp, đơn vị đã nhanh chóng chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm lái xe này theo quy định của pháp luật.



Cụ thể, từ thông tin xác minh, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã mời người điều khiển phương tiện tới làm việc.

Lái xe Võ Trung Thưởng viết tường trình, cam kết không tái phạm.

Tại đây, người điều khiển xe khách giường nằm Dũng Hoa, mang BKS 37F- 003.96, với hành vi vi phạm đi ngược chiều trên quốc lộ 1A khai nhận là Võ Trung Thưởng (SN 1986, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Cụ thể, lái xe Võ Trung Thưởng đã thừa nhận hành vi vi phạm điều khiển xe khách mang BKS 37F- 003.96 chạy ngược chiều vào khoảng 16h50 chiều 13/7 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

Lái xe này nêu lý do "chạy ngược chiều quốc lộ 1A để về đi giỗ cho kịp".

Sau khi được các cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu giải thích, tài xế này nhận thức hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm.

Hình ảnh chiếc xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông.

Căn cứ Điểm c, Khoản 5, Điều 5 Nghị định 100, được sửa đổi tại Điều đ, Khoản 34, Điều 2 Nghị định 123, với hành vi vi phạm nêu trên, Võ Trung Thưởng bị xử phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Báo điện tử Dân Việt hoan nghênh sự vào cuộc, chỉ đạo, nhanh chóng, kịp thời của lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An), Trạm CSGT Diễn Châu với hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ của lái xe này. Bởi vì bất kỳ lý do gì, hành vi lái ô tô khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A là rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông khác.