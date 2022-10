Đoàn Thiên Ân vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 là ai?

Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra tại TP.HCM vào tối qua (1/10) thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Vượt qua 49 thí sinh, Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Á hậu 2 là người đẹp Trần Tuyết Như. Người đẹp Trần Nguyên Minh Thư được xướng tên cho ngôi vị Á hậu 3. Danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 được trao cho người đẹp Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô).

Hành trình đáng tự hào của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân. (Ảnh: BTC)

Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000) hiện là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng lần lượt là 88,5-66-98 cm. Trong chương trình phỏng vấn trực tuyến thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân tiết lộ, cô từng tự ti về vóc dáng vì nặng đến 75kg và từng bị miệt thị ngoại hình. Sau đó, người đẹp gốc Long An đã nỗ lực để giảm 15kg trong khoảng thời gian 4 tháng.

"Do giảm cân nhanh quá nên tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Tuy nhiên, nhờ những lời động viên của mọi người xung quanh, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2022 để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng sơ khảo tại cuộc thi này, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ những ai đang bị miệt thị ngoại hình rằng, hãy yêu bản thân mình hơn", Đặng Thiên Ân bày tỏ.

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân từng nặng 75 kg. (Ảnh: ST)

Trong phần thuyết trình về hòa bình của Top 10 Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân đã ghi điểm nhờ chia sẻ chân thành từ câu chuyện của chính mình. Cô nói: "Chúng ta luôn nói về hòa bình về việc đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, hòa bình sẽ không bao giờ bền vững nếu như vấn đề về bạo lực không được giải quyết. Có rất nhiều người vẫn còn nghĩ rằng, bạo lực đơn thuần là việc tác động vật lý hay làm tổn hại đến ai đó. Nhưng không phải như vậy, bạo lực được chia ra rất nhiều loại khác nhau và tôi đã từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, bị miệt thị ngoại hình sau khi tôi tăng cân.

Nhiều người nghĩ việc nói những câu bông đùa không có hại đến người khác nhưng nó là ngọn giáo xuyên thấu trái tim của người nghe. Chúng ta là phiên bản độc nhất của chính mình, không ai giống ai và cũng không ai là hoàn hảo, cũng không có quy chuẩn nào đặt ra cho tất cả chúng ta.

Đoàn Thiên Ân từng đoạt giải Quán quân Nữ sinh Áo dài năm 2018. (Ảnh: FBNV)

Vì vậy, mọi người cần lên tiếng để ngăn chặn việc bạo lực ngôn từ bởi đã có nhiều người chọn cách rời bỏ thế gian này chỉ vì bị tổn tương từ những lời nói của những người khác. Tôi cũng như các bạn, tôi có khuyết điểm nhưng quan trọng tôi dám đứng lên để đấu tranh cho chính bản thân mình và dùng tiếng nói của mình để ngăn chặn bạo lực ngôn từ".

Được biết, Đoàn Thiên Ân từng đoạt giải Quán quân Nữ sinh Áo dài năm 2018. Ngoài danh hiệu Quán quân tại cuộc thi này, người đẹp sinh năm 2000 còn nhận giải Nữ sinh tài năng với phần ứng xử thông minh, duyên dáng.

Vẻ đẹp cuốn hút của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân. (Ảnh: BTC)

Trong quá trình tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân chưa hẳn là thí sinh nổi trội nhất được đánh giá cao về kỹ năng trình diễn, catwalk... Trải qua quá trình luyện cùng chuyên gia, huấn luyện viên đồng hành cùng cuộc thi, người đẹp Long An dần tiến bộ hơn.

Bằng chứng là tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân tỏa sáng qua các phần thi bikini, trình diễn trang phục dạ hội... Cô xuất sắc giành giải thưởng phụ Thí sinh thuyết trình về hòa bình hay nhất tại cuộc thi trước khi được trao chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2022 mang tên The Wings of Beauty làm từ vàng 18K, đính 1.522 viên white zirconia và 42 viên ngọc lục bảo.

Đoàn Thiên Ân trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Theo đó, Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 sẽ lên đường đến Indonesia trong vài ngày tới để "chinh chiến" tại đấu trường sắc đẹp này.

Clip Đoàn Thiên Ân xúc động khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. (Nguồn ghi màn hình)