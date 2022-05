Doanh nghiệp nợ hàng trăm triệu đồng tiền thu mua quả sơn tra của người dân vùng cao Sơn La

Clip: Người dân vùng cao huyện Thuận Châu mong mỏi doanh nghiệp sớm trả tiền thu mua quả sơn tra.

Doanh nghiệp hứa ngày này qua ngày khác

Theo phản ánh của xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tháng 8/2021, ông Nguyễn Văn Danh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên dược liệu Hảo Sớm đã trực tiếp hợp đồng với ông Lý Giống Dế, Phó Chủ tịch UBND xã Pá Lông để mua quả sơn tra giúp bà con xã Pá Lông và hợp đồng ông Mua A Só vận chuyển quả sơn tra.

Tuy nhiên, sau khi vận chuyển quả sơn tra xuống giao cho ông Danh xong thì ông Danh chưa thanh toán số tiền quả sơn tra và công vận chuyển, với số tiền là 83.250.000 đồng. Số tiền trên ông Danh đã hứa hẹn nhiều lần trả nhưng đến nay vẫn chưa trả cho bà con nhân dân.

Phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt làm việc với lãnh đạo UBND xã Pá Lông, huyện Thuận Châu (Sơn La) về việc doanh nghiệp nợ tiền thu mua quả sơn tra của người dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Để sớm có tiền trả lại cho người dân, ông Ly Giống Dế, Phó Chủ tịch UBND xã Pá Lông đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Danh vào ngày 14/3/2022, ông Nguyễn Văn Danh tiếp tục cam kết xin hứa với ông Ly Giống Dế đúng ngày 22/3/2022, ông Nguyễn Văn Danh sẽ trả hết số tiền trên cho người dân xã Pá Lông.

Nếu quá thời hạn, ngày giờ tháng trên ông Danh không trả số tiền cho bà con, những tài sản có giá trị trong nhà ông Danh sẽ bàn giao toàn bộ cho nhân dân đến lấy và ông Danh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Ly Giống Dế, Phó Chủ tịch UBND xã Pá Lông thông tin: "Thực hiện công văn của UBND huyện Thuận Châu, UBND xã đã thông tin cho các trưởng bản có các hộ dân trồng sơn tra để tuyên truyền bà con thu hái quả sơn tra bán cho Công ty TNHH một thành viên Hảo Sớm.

Nhưng từ lúc bán xong thì doanh nghiệp chưa thanh toán tiền cho người dân theo thỏa thuận. Sau nhiều cuộc làm việc và cam kết giữa doanh nghiệp và xã, đến thời điểm này Công ty vẫn chưa thanh toán tiền theo đúng hẹn".

Bà con nhân dân xã Pá Lông, huyện Thuận Châu hiện vẫn nhận được số tiền mà doanh nghiệp thu mua sơn tra niên vụ năm 2021. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Vừ A Lồng, bản Tinh Lá, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, bức xúc: Năm 2016, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ trồng được 1 ha cây sơn tra; được UBND xã Pá Lông tuyên truyền, vận động nên vụ năm 2021 bà con chúng tôi đã tin tưởng và bán quả sơn tra cho doanh nghiệp.

Gia đình tôi thu được 6 tạ quả sơn tra bán với giá 2.500 đồng/kg. Ai ngờ từ tháng 9/2021 đến tận bây chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền từ bán quả sơn tra.

"Mặc dù đối với gia đình tôi con số 1,5 triệu đồng từ bán quả sơn tra không lớn nhưng đó là bao nhiêu mồ hôi công sức mà gia đình tôi chăm sóc và thu hái quả", anh Lồng than thở.

Tương tự như xã Pá Lông, hiện Công ty TNHH một thành viên Hảo Sớm cũng chưa thanh toán tiền bán quả sơn tra cho bà con nhân dân xã Co Tòng, với số tiền 34.975.000 đồng. Tiền để trả cho người dân vẫn không thấy đâu, lời hứa của Công ty vẫn chỉ là lời hứa suông trên giấy tờ, còn người dân thì vẫn mòn mỏi chờ đợi từng ngày.

Những biên bản cam kết nhận nợ và trả nợ

Được biết, do một thời gian dài Công ty TNHH một thành viên Hảo Sớm không trả số tiền đã thu mua quả sơn tra cho người dân nên anh Thào A Hồng, Giám đốc HTX Nặm Búa, xã Long Hẹ đã xuống huyện Thuận Châu để làm việc với Công ty.

Tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện hai bên đã thống nhất ghi biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ, bên A có ông Nguyễn Văn Danh, Giám đốc Công ty TNHH Hảo Sớm và bên B có các hộ dân xã Long Hẹ đại diện là anh Thào A Hồng đã cùng nhau ký kết bản thỏa thuận với các điều khoản.

Cụ thể, sau khi đối chiếu, 2 bên xác nhận nợ đến hết ngày 20/12/2021 bên A còn nợ bên B với tổng số tiền là 36,8 triệu đồng. Bên A cam kết sẽ thanh toán số tiền nợ trước ngày 28/12/2021.

Mặc dù bên Công ty TNHH một thành viên Hảo Sớm hứa sẽ trả hết số tiền thu mua quả sơn tra cho người dân xã Co Mạ nhưng đến nay Công ty mới trả được 50 triệu đồng, số tiền còn lại người dân vẫn đang mòn mỏi chờ đợi. Ảnh: Mùa Xuân.

Cùng ghi biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ như xã Long Hẹ, xã Co Mạ đại diện bên A có ông Nguyễn Văn Danh, Giám đốc Công ty TNHH Hảo Sớm và bên B có UBND xã Co Mạ đại diện là ông Vì A Sềnh, Chủ tịch UBND xã Co Mạ đã cùng nhau ký kết bản thỏa thuận.

Sau khi đối chiếu, 2 bên xác nhận nợ đến hết ngày 20/12/2021 bên A còn nợ bên B với tổng số tiền là 89.425.000 đồng cả tiền gốc và tiền xe. Bên A cũng cam kết sẽ thanh toán số tiền nợ trước ngày 28/12/2021.

Đến ngày 28/12/2021, anh Hồng và anh Vàng Giống Nhìa đại diện cho người dân 2 xã tiếp tục xuống làm việc với Công ty thì ông Danh hứa sẽ trả tiền và cam kết trong thời gian ngày 2/1/2022, ông Nguyễn Văn Danh sẽ trả đầy đủ số tiền nợ tiền thu mua sơn tra của bà con có danh sách, số tiền cụ thể của các xã.

Anh Vàng Giống Nhìa, xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu đếm lại những phiếu cân quả sơn tra từ tháng 9/2021 mà Công ty TNHH một thành viên dược liệu Hảo Sớm thu mua vẫn chưa thanh toán. Ảnh: Mùa Xuân.

Sau nhiều lần thúc giục với Công ty, mãi đến 10/1/2022, Công ty TNHH một thành viên dược liệu Hảo Sớm mới chi trả được 50 triệu đồng cho người dân xã Co Mạ và sau đó Công ty tiếp tục chi trả hơn 21 triệu đồng cho người dân xã Long Hẹ.

Tuy nhiên, đến thời điểm này Công ty TNHH một thành viên Hảo Sớm vẫn còn đang nợ người dân xã Co Mạ là 39.425.000 đồng; còn xã Long Hẹ 15,3 triệu đồng, khối lượng sơn tra 7,65 tấn quả sơn tra.

UBND Huyện Thuận Châu chỉ đạo các xã bán sơn tra cho Doanh nghiệp

Theo tìm hiểu của PV, UBND huyện Thuận Châu có công văn hướng dẫn các xã kết nối bán quả sơn tra cho doanh nghiệp, trong danh sách có tên Công ty TNHH MTV Hảo Sớm.

Cụ thể, công văn số 2280/UBND-NN về việc triển khai phương án tiêu thụ quả sơn tra do ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu ký ngày 23/9/2021 nêu rõ: "Giao UBND các xã, rà soát, tổng hợp nhu cầu sản lượng sơn tra cần hỗ trợ kết nối để tiêu thụ trong niên vụ 2021. Thông tin đến các HTX, tổ hợp tác, các hộ gia đình trồng sơn tra trên địa bàn quản lý về đơn vị thu mua, tiêu thụ các sản phẩm (có phụ biểu các doanh nghiệp, HTX kèm theo) để phối hợp tiêu thụ sản phẩm.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản.

Người dân xã Pá Lông, huyện Thuận Châu chia sẻ với phóng viên về việc Công ty TNHH một thành viên dược liệu Hảo Sớm chưa thanh toán tiền thu mua quả sơn tra. Ảnh: Mùa Xuân.

Giao Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng kinh tế hạ tầng huyện Thuận Châu, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, các đơn vị thu mua tổng hợp kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2021 theo quy định.

Đối với các HTX, tổ hợp tác và các hộ gia đình có sản phẩm sơn tra, xác định sản lượng sản phẩm sơn tra của đơn vị cần tiêu thụ, thời gian thu hoạch cụ thể. Chủ động liên hệ với đơn vị thu mua để tiêu thụ sản phẩm".

Theo đó, tại phụ lục của văn bản này danh sách đơn vị thu mua, bao tiêu sản phẩm sơn tra là Công ty TNHH một thành viên dược liệu Hảo Sớm có địa chỉ tại bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La do ông Nguyễn Văn Danh làm Giám đốc.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Niên vụ năm 2021, Công ty TNHH một thành viên Hảo Sớm đã thu mua quả sơn tra của người dân 4 xã: Co Mạ, Co Tòng, Pá Lông, Long Hẹ, với tổng số tiền mua quả sơn tra và phí vận chuyển giao cho bên Công ty lên đến 244.450.000 đồng. Đến thời điểm này, Công ty mới thanh toán được 71,5 triệu đồng cho người dân xã Co Mạ, Long Hẹ, số tiền còn lại Công ty vẫn chưa thanh toán cho người dân 4 xã theo như cam kết.