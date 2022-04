Clip: Cận cảnh vườn đào cổ thụ được anh Hoàng Hoan biến thành thứ cây cảnh đang hot tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La).



Vườn đào cổ thụ nằm cạnh đường trục chính dẫn vào trung tâm huyện Vân Hồ. Bên cạnh những đồi chè xanh mướt, dãy cây đào thế nổi lên như một sự lạ ở xứ sở hoa đào này.

Từ lâu, Vân Hồ vốn nổi tiếng với bạt ngàn vườn đào rừng cổ thụ, sự xuất hiện của vườn đào thế vô cùng lạ lẫm với người dân nơi đây.

Mới sáng sớm, trời còn mờ hơi sương. Nước còn đọng trên cánh lá đào xanh mướt, anh Hoan, chủ của vườn đào đã khoát tay đi dạo một vòng.



Nom ông chủ đã ở cái tuổi tứ tuần này rất ung dung, anh đi làm mà tựa như ông giáo về hưu đi thăm vườn. Từng gốc đào mốc thếch, cong vẹo qua đôi bàn tay của anh Hoan đã biến thành tác phẩm nghệ thuật.

Bất cứ một cây đào nào trong vườn cũng có thế khác nhau. Chúng được đặt với cái tên vô cùng mỹ miều. Nào là song long dưỡng hối, nhất dương chỉ, ngũ phúc, nhất long hạ phàm, vạn long quần tụ...

Mỗi cây đào là tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo. Trong vườn của anh Hoan có nhiều loại đào khác nhau, đào phai, đào bích, đào bạch và còn có cả dãy mai của miền Nam xa xôi.

Tác phẩm cây đào thế cổ thụ Nhất dương chỉ của anh Hoan đã lên chậu. Gốc là đào rừng Vân Hồ, anh Hoan đã ghép thành công đào Nhật Tân lên thân và nó trở thành một thứ cây cảnh đang hot. Ảnh: Xuân Tuấn.

Đào thế được chuyển từ những gốc đào rừng. Ảnh: Xuân Tuấn.

Anh Hoan vốn là người đất đào Phú Thượng (Hà Nội), yêu đào đất Tây Bắc, anh đã lên Vân Hồ thuê đất để làm đào từ mấy năm nay.

Anh không trồng đào như bà con địa phương mà gom gốc đào cổ thụ đất Vân Hồ rồi ươm trồng rồi ghép đào Nhật Tân vào. Cách làm ngược đời và vô cùng kỳ công này của anh, sau vô vàn lần thất bại, nay mới thành công. Thân đào mốc thếch, nuôi dưỡng mầm non giống đào đất Thủ đô đã tạo ra những cây hoa đào có sắc hoa đầy mê muội.

Mỗi cây đào thế cổ thụ là tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Qua đôi bàn tay khéo léo và chuyên cần của anh Hoan, anh đã nâng tầm cây đào rừng ở đất Sơn La lên một tầm cao mới có tính nghệ thuật, thẩm mỹ.... Ảnh: Xuân Tuấn.

Anh Hoan còn kỳ công lấy rêu ở khu rừng cổ thụ đắp lên thân cây đào thế. Mỗi cây đào là một tác phẩm nghệ thuật thực sự, thỏa mãn sự tưởng tượng của khách hàng. Ảnh: Xuân Tuấn.

So với đào rừng, giống đào ghép có bông, nụ, nở to và màu sắc đằm thắm hơn so với đào rừng. Hơn nữa, đào nở đều và rất bền. Mỗi gốc đào là bao mồ hôi công sức của vợ chồng anh Hoan đổ vào đó. Sự nâng niu và tỷ mỉ của nghệ nhân ghép đào đã tạo ra giống đào khiến vạn người mê.

Đào rừng được đưa lên chậu. Mỗi gốc đào thế thể hiện sự kì công và tỉ mỉ của anh Hoan. Ảnh: Xuân Tuấn.

Vườn đào thế của anh Hoan hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng. Thực sự, vườn đào thế cổ thụ của gia đình anh không khác gì một vườn trồng cây cảnh đang hot trên thị trường hiện nay Ảnh: Xuân Tuấn.

Mỗi khi Tết đến xuân về, anh Hoan đào gốc cây đào thế cổ thụ rồi đưa lên chậu, trở thành một kiểu đào thế bonsai đang hot, chuyển đi bán cho khắp mọi miền của đất nước.

Cũng là trồng cây cảnh, cây đào cổ thụ, nhưng anh Hoan đã biến cây của mình thành tác phẩm mang tính nghệ thuật có giá trị.

Hiện vườn đào cổ thụ của anh có mấy nghìn gốc đào. Anh Hoan bảo, vợ chồng tôi đã đổ cả vốn liếng và tâm huyết vào vườn cây. Tiền chưa thấy đâu, nhưng mình thỏa mãn được niềm đam mê đưa hương sắc đất Thủ đô bén duyên với đào rừng.