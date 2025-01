Doanh nghiệp viễn thông Việt Nam kì vọng gì năm 2025?

Số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông trong năm qua ước đạt 147 nghìn tỷ đồng, tăng 3,49% so với năm 2023; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85%, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023 (79%); số thuê bao băng rộng di động/100 dân đạt 94 thuê bao/100 dân, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023 (85,7 thuê bao/100 dân); thuê bao điện thoại di động sử dụng smartphone đạt 103,9 triệu thuê bao, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024 rực rỡ của doanh nghiệp viễn thông

Năm 2024 được coi là năm khởi sắc với nhóm doanh nghiệp viễn thông khi đều ghi nhận kết quả kinh doanh vượt mục tiêu đề ra cũng như tăng trưởng đáng kể so với năm 2023.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố doanh thu hợp nhất cả năm 2024 đạt 190.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2023 và vượt kế hoạch 3%. Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn thậm chí đạt kỷ lục 51.000 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD), tăng hơn 11% và vượt kế hoạch 11%.

Năm 2024, Viettel tiếp tục giữ vững vị thế là nhà mạng số 1 với 56,6% thị phần di động.

Năm 2024, nộp ngân sách của Viettel ước đạt 44,3 nghìn tỷ, hoàn thành 103,3% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2023; thu nhập bình quân 32,5 triệu đồng/người/tháng, hoàn thành 105,8% kế hoạch năm, tăng 4,4% so với năm 2023.

Trong khi đó, năm 2024, tổng doanh thu toàn Tập đoàn VNPT năm 2024 đạt 58.540 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 41.995 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 của VNPT đạt 6.086 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 4.565 tỷ đồng, đạt 103,3% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023.

Nộp ngân sách nhà nước hợp nhất năm 2024 của VNPT đạt 5.484 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ dự kiến đạt 4.137 tỷ đồng, bằng 106,4% kế hoạch, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 8,35%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu công ty mẹ là 6,5%, tăng 29,5% so với kế hoạch.

Tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Tổng công ty Viễn thông MobiFone thông báo đã hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu kinh doanh, điển hình như lợi nhuận trước thuế vượt 20% đạt hơn 2.000 tỷ đồng , số nộp ngân sách Nhà nước cũng cao hơn 57%.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực dịch vụ số của nhà mạng này cũng tăng trưởng mạnh với MobiFone Meet (+1.050%), Cloud (+312%), mobiAgri (+49%), MobiFone Invoice (+58%).

Doanh nghiệp viễn thông Việt Nam kì vọng gì năm 2025?

Số liệu của các doanh nghiệp viễn thông gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy năm 2025 các doanh nghiệp đều đặt mục tiêu cho tăng trưởng.

Tập đoàn Viettel đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến 203,7 nghìn tỷ, tăng 7,3% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế dự kiến 51,6 nghìn tỷ, tăng 2,5% so với năm 2024.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Tào Đức Thắng.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nhấn mạnh, năm 2025 là một bước ngoặt. Chính phủ đã xác định đây là năm của "tăng tốc, bứt phá" trong chuyển đổi số, phát triển công nghệ bán dẫn, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo. Với Viettel, đây là thời điểm vàng để chúng ta khẳng định vị thế của mình. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là lời hiệu triệu để Viettel mở rộng vai trò và khẳng định sứ mệnh của mình: Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số, đưa Viettel trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu.

"Viettel cần chủ động hơn bao giờ hết trong việc xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế, và tận dụng mọi nguồn lực để biến cơ hội thành động lực tăng trưởng thực chất. Hãy cùng nhau biến mục tiêu thành hành động và hành động thành kết quả cụ thể", Chủ tịch Tào Đức Thắng nói.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái.

Tập đoàn VNPT đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 62.344 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 44.072 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế phấn đấu đạt 6.565 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 4.638 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 5.993 tỷ đồng...

Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Tô Dũng Thái nhấn mạnh rằng, để có những kết quả trên, với thông điệp "Nói là làm", ngay từ đầu năm, Tập đoàn đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối DNTW, Bộ TT&TT từ đó xây dựng các giải pháp SXKD nhằm thích ứng linh hoạt với điều kiện kinh tế, xã hội; Nhất quán trong chỉ đạo; Đẩy mạnh và làm quyết liệt việc đổi mới cơ chế và tổ chức sản xuất và quản trị, phát triển nguồn nhân lực, qua đó tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Và ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất do ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt trong cơn bão số 3 Yagi, Tập đoàn đã chủ động, đoàn kết với tinh thần One VNPT để vượt qua tất cả khó khăn, thách thức để giữ vững là nhà mạng duy nhất đảm bảo xuyên suốt thông tin điều hành phòng chống thiên tai từ Trung ương Đảng, Chính phủ, chính quyền các cấp đến khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất.

MobiFone lên kế hoạch doanh thu công ty mẹ năm 2025 tăng 0,16% so với kế hoạch năm 2024, trong đó doanh thu hạ tầng số tăng 2,0% so với kế hoạch năm 2024; doanh thu nền tảng số/giải pháp số tăng 21,7% so với kế hoạch năm 2024; doanh thu nội dung số tăng 9,44% so với kế hoạch năm 2024. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ năm 2025 tăng 7% so với kế hoạch năm 2024.

Ông Nguyễn Hồng Hiển, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone, nêu quan điểm: "Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, MobiFone đang đứng trước một cơ hội lớn để đóng góp công sức, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường".