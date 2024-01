Xử lý tin báo tội phạm vụ "bị cưỡng chế vì xây trái phép, được bồi thường, cấp sổ đỏ" tại Bình Định

Bị cưỡng chế vì xây nhà trái phép, 8 năm sau lại được "bồi thường, cấp sổ đỏ"

Vụ việc này có dấu hiệu tội phạm, được phát hiện trong quá trình giải quyết khiếu nại của công dân.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đồng ý chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh để chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, ông P. N ở thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ xây dựng móng nhà trái phép, bị UBND xã Mỹ Đức xử lý vi phạm, UBND huyện Phù Mỹ ra quyết định cưỡng chế từ năm 2003.

Nhưng đến năm 2009, lại bồi thường đất cho ông N. Chưa thu hồi được nhưng năm 2011, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định cho ông N. Đến năm 2020, ông N xây dựng nhà kiên cố trái phép với diện tích 120m2.

Khu đất xây dựng kiên cố của ông P.N ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Bình Định. Ảnh: DT.

Ngoài vụ việc nói trên, từ năm 2021 đến nay, các đoàn thanh tra ở tỉnh Bình Định cũng đã chuyển 2 hồ sơ liên quan đến việc cấp sổ đỏ sai quy định tại huyện Phù Mỹ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan công an để chỉ đạo điều tra, xử lý.

Cả 2 vụ việc này đều liên quan đến các ông Đặng Thanh Hòa - cựu chuyên viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ và Hồ Mạnh Cường - cựu Phó trưởng phòng TNMT huyện Phù Mỹ.

Cụ thể, năm 2021, Thanh tra huyện Phù Mỹ đã thanh tra quy trình, thủ tục cấp sổ đỏ cho ông N.V.T và bà N.T.T.T (ở thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) và việc triển khai dự án trồng rừng sinh thái kết hợp chăn nuôi của ông T.

Kết quả phát hiện năm 2012, các ông Hồ Mạnh Cường, Võ Tân Đức - nguyên chuyên viên Phòng TNMT huyện Phù Mỹ và Đặng Thanh Hòa, trong quá trình cấp sổ đỏ cho ông N.V.T và bà N.T.T.T sai quy trình, thủ tục, vượt 2.724 m2 so với thực tế tại thôn Xuân Bình.

Ngoài ra, qua giải quyết tố cáo đối với Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Thanh tra tỉnh Bình Định cũng phát hiện việc cấp sổ đỏ thửa đất 464 m2 ở thôn Tân Phú (xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) cho bà N.T.H.M vào năm 2015 không đúng quy định, có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ (Bình Định) phải hầu toà vì sai phạm đất đai. Ảnh: DT.

Đối với vụ việc trên, ngày 13/6/2023, TAND huyện Phù Mỹ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chinh (cựu Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức) 12 tháng tù, Hồ Văn Triết (cựu công chức địa chính xã Mỹ Đức) 9 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; các bị cáo Đặng Thanh Hòa 6 tháng tù, Nguyễn Công Trứ (cựu Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Hồ Mạnh Cường 6 tháng tù, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ngày 28/9/2023, TAND tỉnh Bình Định, đã có quyết định hủy bản án sơ thẩm ngày 13/6 của TAND huyện Phù Mỹ, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND huyện Phù Mỹ để điều tra lại. Vì TAND tỉnh Bình Định nhận định, có căn cứ để cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm.

8 vụ, 18 bị can ở Bình Định bị điều tra về tội liên quan tham nhũng, chức vụ

Theo nguồn tin của phóng viên báo Dân Việt từ UBND tỉnh Bình Định, năm 2023, cơ quan công an các cấp tại Bình Định đã tiếp tục tiến hành, điều tra 8 vụ/18 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ.

Trong đó, kỳ trước chuyển sang 4 vụ/10 bị can, điều tra bổ sung 1 vụ/2 bị can, khởi tố mới 3 vụ/6 vụ cán.

Đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 4 vụ/7 bị can, tạm đình chỉ điều tra 1 vụ/1 bị can, đang điều tra 3 vụ/10 bị can.

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã truy tố 7 vụ/14 bị can. Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý 23 vụ/31 bị cáo, kết quả đã xét xử 21 vụ/29 bị cáo.

Trong đó, xét xử sơ thẩm 15 vụ/21 bị cáo (bao gồm trả hồ sơ 1 vụ/2 bị cáo), xét xử phúc thẩm 8 vụ/8 bị cáo.

Qua công tác thanh tra, đã thu hồi về cho Nhà nước 138,4ha đất rừng phòng hộ.

Cụ thể, 138,4ha đất rừng phòng hộ trước đó được UBND huyện Vĩnh Thạnh cấp không đúng quy định, cho 3 cha con ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh. Khi thanh tra tỉnh vào cuộc phanh phui sai phạm, thì UBND huyện này, đã ra quyết định thu hồi.

Hiện, công an đang điều tra vụ việc gia đình nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim sở hữu 138,4ha, đất rừng phòng hộ.

Kết luận của thanh tra cho thấy, nguyên Bí thư Huyện ủy đã tự viết đơn, chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông gồm: chị ruột, 3 cháu ruột và con trai (có 4 trường hợp sau đó thực hiện chuyển nhượng, kết quả cuối cùng hơn 138ha đất rừng phòng hộ về tay hộ ông Kim và 2 con trai). Vụ việc này, được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định theo dõi, chỉ đạo.

Khu đất rừng phòng hộ của gia đình nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim đã bị thu hồi. Ảnh: DT.

Ngoài vụ việc trên, tại huyện Vĩnh Thạnh còn có nhiều vụ việc sai phạm đất đai như: vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Trần Công Sý (thuê và được cấp sổ gần 0,8ha đất), cháu nguyên Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Đình Kim (thuê và được cấp sổ khoảng 10ha đất) và việc cho thuê đất sân vận động, trái luật.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Định đã vào cuộc, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thạnh 3 nhiệm kỳ (2000 - 2015), liên quan đến 21 đảng viên, cán bộ đương chức lẫn nghỉ hưu.

Trong đó, có các nguyên Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ, thuộc 3 giai đoạn nêu trên.

Ngoài ra, qua công tác điều tra, công an tỉnh đã thu hồi 350 triệu đồng về cho Nhà nước, đối với vụ việc Nguyễn Quốc Thoàng (án tồn), thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Bản Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh, gây thiệt hại hơn 519 triệu đồng.

Tháng 8/2023, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND huyện Vân Canh tuyên phạt 3 năm tù giam đối với bị cáo Thoàng, vì phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điểm c khoản 2, Điều 360 Bộ luật Hình sự.