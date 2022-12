Ngoài tiền thưởng, dịp tết năm ngoái các doanh nghiệp cũng tổ chức các hoạt động chăm lo mùa tết ấm cho công nhân. Trong ảnh là công nhân Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn tham gia gói bánh chưng tết 2022. Ảnh: DNCC



Doanh nghiệp "chạy đua" để thưởng tết cho người lao động

Càng gần đến Tết, người lao động càng mong lương, thưởng trong khi áp lực của doanh nghiệp tăng gấp đôi, vừa lo kiếm đơn hàng vừa lo cân đối tài chính.

Tại Công ty TNHH May mặc Dony (huyện Bình Chánh), thời gian qua tình hình đơn hàng khá khó khăn nhưng lãnh đạo DN này cũng đặt mục tiêu cố gắng có thưởng Tết bằng 1 tháng lương cho công nhân.

Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Dony cho biết: "Công nhân nào cũng mong được thưởng nhiều nhưng khả năng tài chính của doanh nghiệp có hạn, còn phải đảm bảo tài chính để năm sau hoạt động tiếp. Hơn nữa, vấn đề công nợ cũng quyết định một phần vào khoản thưởng Tết. Vì vậy, đơn vị có phương án thưởng Tết một tháng hoặc nửa tháng lương, tùy thuộc vào tài chính trong thời điểm trả thưởng.

"Chúng tôi biết, sau một thời gian người lao động làm việc, cuối năm đa phần ai cũng mong ngóng khoản thưởng Tết. Do đó, đây là khoản thưởng chia sẻ bớt khó khăn với công nhân, đồng thời là nguồn động viên tinh thần làm việc trong thời gian tới", ông Phạm Quang Anh chia sẻ.

Với công nhân ngành dệt may, năm nay do tình hình đơn hàng khó khăn nên vấn đề thưởng tết sẽ cũng khó được như mọi năm... Ảnh: Quốc Hải

Cũng theo ông Quang Anh, thời gian qua, doanh nghiệp hoạt động gần như không có lợi nhuận nhằm đảm bảo thu nhập cho công nhân.

"Thời điểm này mọi năm chúng tôi phải tuyển thêm lao động thời vụ (40-50 người) để làm kịp đơn hàng nhưng năm nay thì không tuyển. Thậm chí lao động thường trực mà nghỉ thì cũng không tuyển thêm do lượng đơn hàng sụt giảm nhiều", ông Quang Anh nói thêm.

Ông Nguyễn Minh Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP In số 7 (ở quận Bình Tân) cho biết, năm 2022, công ty gặp nhiều khó khăn do đơn hàng sụt giảm, việc xuất khẩu, nhập nguyên liệu không thuận lợi, dịch Covid-19 vẫn còn... Tuy nhiên, tập thể công ty đã đồng cam cộng khổ, nỗ lực làm việc giúp DN hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh.

"Để tri ân người lao động, ngoài lương tháng 13 (tương đương 3 tháng lương thực lĩnh), công ty còn thưởng Tết âm lịch 7 triệu đồng/người; Tết dương lịch 2 triệu đồng/người; thưởng A, B, C bình quân 3 triệu đồng/người, lì xì đầu năm 1 triệu đồng/người", ông Trung chia sẻ.

Tại Sài Gòn Food (ở huyện Bình Chánh), đại diện doanh nghiệp này cho hay, để ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người lao động trong năm 2022, DN quyết định dành ngân sách gần 40 tỷ đồng để thực hiện các chính sách chăm lo cho người lao động dịp Tết Quý Mão 2023.

Công nhân Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn tham gia gói bánh chưng tết 2022. Ảnh: DNCC

Ông Nguyễn Lê Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc Sông Hương Foods, cho hay, tình hình cung ứng hàng hóa tết năm nay của DN cũng chỉ tương đương mọi năm, trong khi giá cả nguyên liệu đầu vào tăng nên doanh nghiệp chủ động cắt lượng cung cấp kiệu, tai heo ngâm dịp Tết, đồng thời cũng đẩy mạnh thị trường xuất khẩu.

"Thị trường xuất khẩu của Sông Hương Foods năm nay khá khả quan nên bù qua sớt lại thì không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của DN và chúng tôi cũng cố gắng đảm bảo đời sống người lao động một cách đủ đầy", ông Tuấn chia sẻ.

Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công Đặng Văn Thành cũng khẳng định, năm nay tình hình chăm lo tết cho hơn 7.000 cán bộ doanh nghiệp cũng sẽ tương đương như mọi năm…

"Thời gian qua nhiều DN gặp khó khăn về dòng tiền, về thanh khoản… nhưng TTC chúng tôi thì tuân thủ tốt việc đảm bảo thanh khoản bằng các quy chế nên trong cái nguy cơ của thị trường lại là cơ hội của chúng tôi. Nói chung là chúng tôi có sự hợp tác từ cán bộ các cấp, các tư lệnh ngành của 5 ngành mà TTC đầu tư nên việc thanh khoản thời gian qua cũng ổn định, vì vậy việc chăm lo tết cho lao động cũng bình thường", ông Thành chia sẻ.

"Co kéo" để có mùa tết ấm cho lao động

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ tịch công đoàn Dệt may Việt Nam, cho biết qua nắm thông tin ban đầu, các doanh nghiệp phía Nam thuộc tập đoàn với khoảng 50.000 lao động sẽ có mức thưởng 1-1,5 tháng lương, mức này chỉ bằng một nửa so với năm ngoái khi các nhà máy thưởng trung bình cho công nhân 2 tháng lương, thậm chí có nhiều doanh nghiệp thưởng 3-4 tháng do doanh thu tốt.

Từ quý 3 đến nay, đơn hàng các nhà máy may giảm, riêng công ty sợi, dệt khó khăn từ đầu năm. Để tạo việc làm cho công nhân, nhiều nơi phải tận dụng tất cả nguyên phụ liệu sẵn có, tìm thêm thị trường nội địa. Tuy nhiên, hàng bán không được nhiều, số lượng lưu kho lớn. Nhiều nhà máy cho biết khả năng chỉ gồng đến hết tháng 12. Đầu năm sau nếu đơn hàng không phục hồi, họ phải tính phương án khác.

"Dù thưởng Tết giảm hơn một nửa nhưng đó là sự nỗ lực rất lớn", bà Thủy nói.

Càng gần đến Tết, người lao động càng mong lương, thưởng... Ảnh: Quốc Hải

Ông Nguyễn Ngọc Luận, CEO Meet More Coffee (ở quận Gò Vấp) cho hay, do ảnh hưởng của lạm phát trên thế giới nên việc xuất khẩu của DN cũng gặp khó khăn, trong khi thị trường trong nước thì vẫn phải ngóng chờ và tính toán sức mua.

"Lâu nay chúng tôi chẳng tiếp cận được vốn ngân hàng, có hỏi thì cũng xếp vào nhóm DN vừa và nhỏ nên hưởng mức lãi suất khá cao, vay mà làm thì chắc chắn sẽ lỗ. Vì vậy, các kế hoạch cho năm sau cũng vẫn đang chờ tình hình thực tế chứ chưa dám lên kế hoạch", ông Luận nói.

Dù vậy, với nhận định doanh nghiệp có sống, có tồn tại thì mới đảm bảo thu nhập người lao động, góp phần đảm bảo kinh tế gia đình họ. Vì thế, Meet More Coffee vẫn chi thưởng tháng lương thứ 13, trung bình 10 triệu đồng/người để giữ chân lao động trong dịp tết này.

Còn theo dữ liệu từ Liên đoàn Lao động TP.HCM, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố từ nay cho đến hết quý I/2023 còn nhiều phức tạp.

Hiện TP.HCM có 155 doanh nghiệp giảm đơn hàng, 50.157 người lao động ảnh hưởng, thu nhập của người lao động bị giảm sâu. Vì vậy, dự báo tết năm nay, khả năng sẽ có nhiều DN sẽ không có tiền thưởng tết hay lương tháng 13 cho người lao động.