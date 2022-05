Vì sao Doctor Strange 2 bị cấm chiếu tại Trung Quốc?

Bộ phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness được cho là "cú hích" để thay đổi toàn bộ vũ trụ điện ảnh Marvel. Với sự xuất hiện của hầu hết các nhân vật nổi cộm trong truyện tranh như Fantastic Four, The Defenders và X-Men. Bộ phim chính thức mang lại bối cảnh hợp lý để Marvel tiếp tục khai thác trong tương lai.

Bên cạnh đó, khái niệm về đa vũ trụ cho phép hãng phim hợp nhất hoặc gặp gỡ, kết hợp các sự kiện từ loạt phim khác nhau với vũ trụ điện ảnh Marvel. Từ đó, mở rộng và kéo dài các giới hạn của vũ trụ này ra ngoài các bộ phim và tác phẩm truyền hình đã sản xuất trong hơn một thập kỷ vừa qua.

Trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness có cảnh gây tranh cãi. (Ảnh: Marvel).

Được hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, thế nhưng số phận Doctor Strange in the Multiverse of Madness tại thị trường tiềm năng Trung Quốc lại khá "mờ mịt". Theo Independent, chính quyền Trung Quốc chưa công bố lý do cấm tác phẩm, tuy nhiên không ít blogger điện ảnh gốc Trung đã xác nhận thông tin này.

Trước đó, nhiều người đã chỉ ra hình ảnh gây tranh cãi của Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Một dòng chữ trên trụ quảng cáo trong trailer bộ phim viết "Đại Kỷ Nguyên Thời báo".

Bộ phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ bị cấm chiếu tại Trung Quốc. (Ảnh: Independent).

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu hiện nay, bộ phim nào muốn đạt mốc tỷ USD mà không công chiếu ở Trung Quốc là vô cùng khó khăn. Trước đây, điều đó không phải là vấn đề đáng quan tâm đối với các nhà sản xuất phim tại Hollywood. Lý do không chỉ nằm ở việc đại dịch Covid-19 chưa xuất hiện. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đang rất yêu mến các bộ phim của Hollywood. Sự nhiệt tình dành cho các loạt phim của "Vũ trụ điện ảnh Marvel" và "The Fast and the Furious" đã mang lại cho các nhà sản xuất sự tự tin để đẩy ngân sách sản xuất ngày càng cao hơn vì biết rằng lượng người xem ở Trung Quốc sẽ mang lại thành quả xứng đáng.

Năm 2018 và 2019, Trung Quốc cũng đã tái cơ cấu ngành công nghiệp điện ảnh của mình để kiểm soát số lượng phim được sản xuất ở nước ngoài. Theo Comscore, từ năm 2012 đến 2019, Trung Quốc đã phê duyệt 45 đến 55 phim do Mỹ sản xuất mỗi năm. Nhưng khi Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành thị trường rạp chiếu lớn nhất vào năm 2020 và 2021, lúc này, số lượng phim đã giảm đáng kể xuống còn khoảng 31 phim mỗi năm.

Đến năm 2022, chỉ có sáu bộ phim do Mỹ sản xuất được chấp nhận chiếu ở Trung Quốc. Tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng khi căng thẳng gia tăng giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Trung Quốc về nhiều vấn đề, từ thương mại đến các động thái của Nga ở Ukraine.