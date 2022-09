Cướp cửa hàng tiện lợi bằng súng săn ở TPHCM

Liên quan đến vụ cướp cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, ngày 12/9, Công an quận 12 (TP HCM) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM và Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Bùi Đức Thắng (SN 1997, quê Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, bản thân đã có vợ con và đang sống ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Đối tượng đang thất nghiệp nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản lấy tiền tiêu sài.

Bùi Đức Thắng, đối tượng dùng súng săn cướp của hàng tiện lợi ở TPHCM lúc bị bắt. Ảnh công an cung cấp.

Để thực hiện ý định trên, Thắng đã dùng khoảng 6 triệu đồng tích lũy được đặt mua từ trên mạng một khẩu súng tự chế cùng nhiều viên đạn.

Sáng 11/9, đối tượng này điều khiển xe máy mang BKS 60K3-4549 mang theo ba lô chứa súng, đạn đi từ nhà trọ ở tỉnh Đồng Nai đến TPHCM.

Khi đến cửa hàng tiện lợi trên đường Hà Đặc, (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM), Thắng dựng xe máy bên cạnh cửa hàng rồi đi vào bên trong.

Đối tượng đã sử dụng khẩu súng chỉa thẳng vào người nam nhân viên của cửa hàng rồi hét: "Lấy tiền đưa hết đây rồi lui về phía sau…". Nam nhân viên hoảng sợ liền mở ngăn tủ lấy 3,2 triệu đồng đưa cho Thắng.

Trước đó, cảnh sát trích xuất camera an ninh, xác định Thắng là thủ phạm nhưng anh ta bỏ trốn. Đến sáng ngày 12/9, Thắng bị bắt tại căn nhà ở phường Trảng Dài, TP Biên Hoà (Đồng Nai) cùng khẩu súng săn, 8 viên đạn, hơn 500 nghìn đồng.

Quy định về hành vi cướp tài sản

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của đối tượng trong vụ án này là rất tàn tật, manh động, coi thường tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự.

Với hành vi trên, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối tượng về tội "Cướp tài sản" quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Ông Cường cho biết, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan điều tra, đối tượng sử dụng khẩu súng săn bắn đạn chì và đã nổ súng để cướp tiền ở cửa hàng tiện lợi.

Đây là hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực ngay tức khắc khiến nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Như vậy với hành vi sử dụng vũ khí, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội nên đối tượng này có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Ngoài ra, theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định khẩu súng mà đối tượng đã sử dụng để xác định khả năng sát thương của khẩu súng này.

Nếu kết quả giám định cho thấy mặc dù súng này không được chế tạo sản xuất theo tiêu chuẩn kĩ thuật của nhà thiết kế hợp pháp nhưng có khả năng gây sát thương, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự vũ khí thì vẫn có thể xác định đây là vũ khí quân dụng.

Trong trường hợp này, đối tượng vẫn có thể bị khởi tố thêm tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".