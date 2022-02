Đối tượng đâm tử vong chú rể trên đường đi mời cưới có thể bị xử lý sao?

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, khoảng 22h ngày 20/2, sau khi Khang cùng Nguyễn Công Luận (SN 1994) trú tại huyện Tri Tôn và một số người bạn nhậu xong, Luận điều khiển xe mô tô chở Khang về.

Đến khu vực ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên thì gặp Chau Si Thu (SN 2001) điều khiển xe mô tô chở Chau Chhai (SN 1998, cùng trú tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) trên đường đi mời đám cưới Chhai (dự kiến ngày 25/2) về.

Lúc này, cả Chhai và Thu đều có hơi men trong người nên chạy theo Khang và Luận hỏi chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thu chạy cúp đầu xe Luận, Chhai ngồi sau dùng dây thắt lưng đánh nhiều cái vào người Khang rồi xuống xe đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Khang lấy con dao bấm giấu trong người ra đâm Chhai nhiều nhát vào người, Chhai bỏ chạy được khoảng 10 mét thì gục ngã bên lề đường. Khang tiếp tục cầm dao chạy đến chỗ Thu đang đánh nhau với Luận đâm nhiều nhát vào người Thu, Thu bỏ chạy. Sau đó Khang cùng Luận lên xe rời khỏi hiện trường và ném bỏ cây dao gây án.