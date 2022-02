Trên đường đi mời thiệp cưới, say xỉn đánh nhau, chú rể bị đâm tử vong

Chiều 23/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bảo Khang (SN 2001, trú tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".