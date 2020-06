Đối tượng đốt phòng trọ ở TP.HCM khiến 3 người tử vong đối mặt mức án tử hình?

Ngày 14/6, phóng viên Dân Việt đã quay trở lại hiện trường nơi căn nhà trọ bị đốt khiến 3 người tử vong. Những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của 3 nạn nhân.

Căn nhà bị đốt cửa sắt vẫn còn màu đen do cháy sém. Các chậu cây cảnh phía đối diện căn nhà lá bị cháy khô do sức nóng bốc ra từ căn nhà trọ lúc bị đốt. Những đứa trẻ hàng xóm vẫn vô tư chơi đùa trước khu nhà trọ như không có chuyện gì xảy ra. Còn những người lớn vẫn xì xào bàn tán về cái chết của các nạn nhân xấu số.

Người đàn ông tên H. (xin giấu tên) ở đối diện nhà trọ của các nạn nhân cho hay: Chị Đ.T.D. (35 tuổi) đã ở trọ tại căn nhà trên gần 2 năm. Hàng ngày chị bán mít ở chợ Cây Da Sà. Còn ông Phạm Văn Quang (nghi phạm) hàng ngày hay lui tới nhà trọ của chị D. để đưa mít cho chị đem ra chợ bán. "Chị D. có đứa cón gái đã lớn nhưng không thấy chồng đâu cả. Hôm nhà trọ bị cháy, đứa con gái của chị đi chơi và ở lại nhà bạn. Tội nhất là hai đứa cháu mới lên ở được hơn một tháng thì xảy ra sự việc đau lòng", ông H. nói.

Căn nhà trọ nơi 3 nạn nhân bị chết (ảnh chụp sáng 14/6). Ảnh: Quang Phương

Nói về nghi phạm đốt nhà trọ tên Quang, ông H. nói: "Ông ấy ít tiếp xúc với những người ở đây lắm, chỉ ghé tới đưa mít cho cô D. bán thôi. Hàng ngày, mỗi buổi chiều khi tan chợ về, cô D. hay chơi đùa cùng lũ trẻ trong khu trọ nên ai cũng mến. Còn chuyện họ có tình cảm với nhau hay không thì không ai rõ. Chỉ có điều là tối hôm xảy ra sự việc đau lòng, họ có cãi lộn, to tiếng với nhau. Không ngờ, ông Quang kia ra tay độc ác quá!".

Như đã thông tin, chỉ 1 ngày sau khi xảy ra vụ cháy làm 3 người chết ở quận Bình Tân, Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm phóng hỏa và tổ chức họp báo để cung cấp thông tin.



Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó phòng Tham mưu cho biết, lúc 1h55 ngày 13/6, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại phòng trọ ở khu chợ Cây Da Sà mới. Công an quận Bình Tân điều lực lượng đến chữa cháy, dập lửa và chống cháy lan.

Hiện trường vụ việc.

Chiều 13/6, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Phan Văn Quang (hay còn gọi là Cụt, 55 tuổi, ngụ tỉnh Long An), là nghi phạm thực hiện vụ phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong. Khi bị bắt, Quang đang bỏ trốn ở quê Tiền Giang. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, theo thông tin ban đầu, đối tượng đã dùng xe gắn máy chở thùng xốp đến trước cửa nhà rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ lại chiếc xe và rời khỏi hiện trường. Hậu quả vụ cháy khiến 3 người tử vong, nguyên nhân được xác định là do ngạt khí...



Bởi vậy, vụ việc có dấu hiệu của tội giết người, đối tượng nhận thức rõ hành vi của mình có thể nguy hiểm đến tính mạng của người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra.

Với diễn biến của vụ việc như vậy, đối tượng phóng hoả đốt nhà trong vụ việc này bị Công an TP.HCM khởi tố hình sự về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 là đúng người, đúng pháp luật.

Theo vị luật sư, với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, giết từ 2 người trở lên, bằng thủ đoạn có thể làm chết nhiều người... thì có thể hình phạt mà đối tượng gây án phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đối tượng Phạm Văn Quang tại cơ quan công an.

"Trong vụ việc này, nếu đối tượng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đã thành niên, hành động vì động cơ đê hèn hoặc có tính chất côn đồ gây chết nhiều người thì hình phạt có thể sẽ ở mức rất nghiêm khắc là tù chung thân hoặc tử hình" - luật sư Cường nhấn mạnh.

Ngoài ra, hành vi đốt cháy phòng trọ gây hư hỏng tài sản, đối tượng gây án có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Khi xét xử, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt của các tội danh để áp dụng mức hình phạt chung.

"Những vụ án như thế này có thể có đồng phạm, có người chủ mưu, giúp sức, xúi giục. Bởi vậy, ngoài đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ vụ án này có đồng phạm hay không, có đối tượng nào chủ mưu, giúp sức cho đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đốt lửa khiến các nạn nhân tử vong hay không để xử lý" - vị luật sư phân tích.