Lên mạng xã hội mua 17 khẩu súng mang từ Ninh Thuận đem đến An Giang chưa kịp bán thì bị bắt

Đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Quốc (SN 1999), cư trú TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận và Lê Thị Hoàng Dung (SN 1998), trú thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Quốc và Lê Thị Hoàng Dung. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, khoảng 5 giờ ngày 25/1, Tổ công tác của Công an TP.Long Xuyên tiến hành kiểm tra 1 nhà nghỉ trong khu Đô thị Diamon City (thuộc khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên), phát hiện trong phòng 301 có Phạm Huỳnh Nhật Quốc, Lê Thị Hoàng Dung và 2 người bạn của Quốc đang tàng trữ 7 khẩu súng hoàn chỉnh, 10 khẩu súng bị tháo rời một số linh kiện, 13 viên đạn các loại và 1 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (người thứ 2 từ phải qua) trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khám xét và điều tra vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Ngay sau khi Công an TP.Long Xuyên báo cáo vụ việc, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc phụ trách an ninh đã đến hiện trường chỉ đạo Công an TP.Long Xuyên phối hợp với một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh có liên quan, tổ chức khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ.

Theo kết quả giám định, trong số súng, đạn trên có 1 khẩu súng và 1 viên đạn là vũ khí quân dụng; chất tinh thể chứa trong bọc nylon là ma túy đá, có trọng lượng hơn 1,7gam.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật. Ảnh: Tiến Tầm

Ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Quốc về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy” và đối với Dung về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong quá trình điều tra, xác đinh: Thông qua mạng xã hội, Quốc đã mua số súng và đạn trên, khi Quốc đem xuống TP.Long Xuyên bán lại, nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Còn số ma túy thu giữ trong phòng là của Quốc, sau khi cả nhóm sử dụng ma túy xong, số ma túy còn lại Dung đem cất giấu vào túi xách.