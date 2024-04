Lai Châu: Khởi tố 7 bị can cố ý gây thương tích vì tranh chấp đất nương

Cố ý gây thương tích vì tranh chấp đất



Các bị can bị khởi tố gồm: Giàng A Thanh (SN 1973), Má Thị Mỷ (SN 1974), Giàng A Chư (SN 1993), Giàng A Giao (SN 2001), Giàng A Lồng (SN 1988), Giàng A Ba (SN 1993), Giàng A Tủa (SN 2000) cùng trú tại bản Nả Kế 3, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, Lai Châu.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: CALC

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/7/2023, Thanh cùng vợ là Mỷ và các con là Chư, Giao đi phát nương tại khu vực "Háng Lìa Già" thuộc địa phận bản Nả Kế 3, xã Hồng Thu. Đang phát nương thì Lồng cùng 2 em trai là Ba và Tủa cầm theo gậy, dao phát đến. Lồng yêu cầu gia đình Thanh dừng phát nương do khu vực trên có tranh chấp. Tuy nhiên, gia đình Thanh không đồng ý, vì vậy hai bên đã xảy ra cự cãi, xô xát. Quá trình xô xát, cả hai bên đã dùng gậy, dao phát gây thương tích cho đối phương. Hậu quả: Tủa bị thương tích 5%; Thanh bị thương tích 5%; Dao bị thương tích 2%;, Mỷ bị thương 5%; Lồng bị thương tích 11%; Ba bị thương tích 6%.



Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: CALC

Ngày 11/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" để điều tra theo quy định tại Điều 134, Bộ Luật hình sự. Căn cứ tải liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/4/2024, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 07 đối tượng Giàng A Lồng (SN 1988), Giàng A Ba (SN 1993), Giàng A Tủa (SN 2000), Giàng A Thanh (SN 1973), Má Thị Mỷ (SN 1974), Giàng A Chư (SN 1993) và Giàng A Giao (SN 2001) về tội Cố ý gây thương tích (điều 134, Bộ luật Hình sự). Đồng thời, bắt tạm giam 5 bị can gồm Giàng A Thanh, Má Thị Mỷ, Giàng A Giao, Giàng A Lồng và Giàng A Tủa. Bị can Giàng A Ba và bị can Giàng A Chư vắng mặt khỏi địa phương, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sìn Hồ tiếp tục triển khai lực lượng xác minh, truy bắt.



Hung khí các bị can đã sử dụng để gây thương tích. Ảnh: CALC

Qua làm việc với Ông Thào A Sênh, Chủ tịch UBND xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ và ông Phàng A Chứ, Công an viên bản Nả Kế 3, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ được biết: Xác định các đối tượng trên đều không chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của địa phương; thường xuyên tranh chấp đất đai, gây gổ làm mất đoàn kết tại khu dân cư và không tham gia các buổi họp bản.