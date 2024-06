An Giang phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế"

Việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824-2024)", nhằm tưởng nhớ, khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của danh thần Thoại Ngọc Hầu cùng nhân dân ta trong công cuộc xây dựng kênh Vĩnh Tế; góp phần quảng bá giá trị văn hóa và lịch sử của kênh Vĩnh Tế đến với du khách trong nước và quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch địa phương. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, văn hóa và giáo dục tại tỉnh An Giang.



Bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824-2024)". Ảnh: STTTT

Ông Lê Quốc Cường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang, cho biết: Bộ tem được thiết kế theo phương pháp đồ họa, chắt lọc, thể hiện sơ đồ kênh Vĩnh Tế gắn với các địa danh liên quan và hình ảnh chân dung danh thần Thoại Ngọc Hầu, người có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình bình định, mở mang bờ cõi vào thời nhà Nguyễn. Ông không chỉ là một danh thần kiệt xuất mà còn là một doanh điền xuất sắc, với những công trình mang tính chiến lược.

Kênh Vĩnh Tế là một thành tựu thủy nông quan trọng dưới triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Với chiều dài gần 91km, kênh nối liền bờ Tây sông Châu Đốc (tỉnh An Giang) với sông Giang Thành thuộc TP.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Công trình này do danh thần Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu) chỉ huy, khởi công năm 1819 dưới triều Vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1824 dưới triều Vua Minh Mạng.

Ông Lê Quốc Cường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang trao quà lưu niệm của UBND tỉnh cho các đại biểu. Ảnh: STTTT

Kênh Vĩnh Tế thể hiện tầm nhìn chiến lược của cha ông ta trong việc phát triển sản xuất, giao thương và bảo vệ chủ quyền biên giới. Đến nay, kênh vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, cung cấp nước ngọt và phù sa cho hàng ngàn héc ta đất nông nghiệp tại An Giang và vùng tứ giác Long Xuyên. Ngoài ra, kênh còn là nơi đón lượng nước lũ từ sông Mê Kông, mang lại nguồn lợi thủy sản dồi dào cho người dân địa phương.

Ông Lê Quốc Cường cho biết thêm: Bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824-2024)" là bộ tem bưu chính thứ 6 được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành trong năm nay. Nó mang ý nghĩa đánh dấu 200 năm một công trình thủy lợi quan trọng của cha ông ta được hoàn thành, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh An Giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.