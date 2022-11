Đối tượng ghen tuông rồi đốt nhà làm hai mẹ con chết thảm đối mặt 2 tội danh

Ghen tuông rồi đốt nhà làm 2 mẹ con chết thảm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nam (39 tuổi, trú phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Trần Văn Nam, đối tượng đốt nhà vì ghen tuông làm hai mẹ con chết thảm. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 2/11, người dân phát hiện căn nhà số 103 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A bốc cháy nên gọi điện báo công an.

Lúc này, trong nhà có ông L.T.D (64 tuổi), sinh sống cùng hai người cháu tên T.C.C. (38 tuổi) và T.B.T. (7 tuổi, con ruột của chị C.).

Lực lượng chữa cháy đã phá cửa kịp thời cứu được ông D., còn chị C. và cháu T. phát hiện đã chết.

Sau khi điều tra, xác minh, công an xác định Trần Văn Nam là nghi phạm nên mời về trụ sở công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận từ đầu năm 2022, Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với chị C.. Hai người chung sống được thời gian nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị C. không chung sống với Nam nữa.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Nam đã uống rượu, trên đường về nhà Nam nhớ lại việc gần đây chị C. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định rồi ra tay phóng hỏa giết chết hai mẹ con chị C.

Dấu hiệu vi phạm 2 tội danh

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của đối tượng đã đốt nhà làm hai mẹ con chết thảm là hành vi rất tàn nhẫn, nguy hiểm cho xã hội nên cơ quan điều tra có thể sẽ sớm khởi tố đối tượng này về 2 tội danh là tội Giết người và tội Hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, đối tượng và chị C. có mối quan hệ tình cảm. Chị C. đã từng chung sống như vợ chồng với đối tượng này và khi uống rượu say, đối tượng đã thực hiện hành vi đốt nhà nhằm trả thù chuyện mâu thuẫn tình cảm.

Hậu quả của vụ cháy khiến hai người tử vong nên hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu của tội "Giết người" quy định tại Điều 123 và tội "Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 178 Bộ luật hình sự 2015.

Ông Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi, động cơ mục đích và hậu quả của vụ việc, làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với đối tượng.

Hành vi đốt nhà trong tình trạng say rượu không phải là căn cứ loại trừ trách nhiệm hình sự. Cho dù đối tượng có thực hiện hành vi đốt nhà trong tình trạng say rượu này vẫn bị xử lý hình sự.

Bởi, Điều 13Bộ luật hình sự quy định: Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vị chuyên gia nhận định, với hành vi giết người, nếu bị chứng minh có tội, đối tượng có thể bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi vì động cơ đê hèn và giết từ 2 người trở lên nên hình phạt có thể áp dụng là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Với tội huỷ hoại tài sản, khung hình phạt phạt là tù có thời hạn tuỳ thuộc vào thiệt hại và tính chất của vụ việc.