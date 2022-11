Theo hồ sơ vụ việc, ngày 1/9/2011, bà Đặng Thị Tuyết Hồng (49 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông Nguyễn Phương Khanh 1.073m2 đất nông thôn thuộc xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An), giá thời điểm đó là 300 triệu đồng.

Hình ảnh nhóm "giang hồ"giăng băng rôn yêu cầu ông Nguyễn Phương Khanh trả nợ. Ảnh: NVCC

Hợp đồng này được ra Văn phòng công chứng huyện Bến Lức chứng thực, bà Hồng đã giao đủ tiền cho bên bán là ông Khanh. Ngày 2/12/2011, UBND huyện Thủ Thừa cấp giấy chứng nhận cho bà Hồng đúng theo thủ tục quy định.



Theo ông Khanh, nguồn gốc mảnh đất này trước đây là của bà Huỳnh Thị Xinh (82 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) đứng tên, sau đó chuyển nhượng lại cho ông Khanh tháng 12/2010.

Trên phần đất này, bà Xinh có cho vợ chồng con là Đỗ Văn Hoài và Huỳnh Thị Cúc cất nhà ở tạm, không làm thủ tục sang tên. Tuy nhiên, trong thời gian sinh sống ở đây vợ chồng bà Cúc đã xây dựng vườn, chuồng ao chăn nuôi cùng ngôi nhà nhỏ bên trong phần đất.

Việc ông Khanh bán phần đất kể trên bà Cúc không hề biết. Chính vì vậy bà Cúc không chấp nhận di dời ra khỏi mảnh đất.

Sự việc dẫn đến phát sinh mâu thuẫn giữa người mua và bán. Bà Hồng yêu cầu ông Khanh trả lại số tiền cùng lãi suất ngân hàng theo quy định từ ngày 1/9/2011.

Ông Nguyễn Phương Khanh (56 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tân An, Long An – nguyên cán bộ Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An) đã chấp hành nộp đủ số tiền theo bản án dân sự do TAND huyện Thủ Thừa tuyên về đất đai. Nhưng thời gian đần đây liên tục bị khủng bố... đòi nợ. Ảnh: Thiên Long





Thỏa thuận giữa các bên không thành, ngày 22/4/2014, TAND huyện Thủ Thừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

TAND huyện Thủ Thừa nhận định, khi ông Khanh chuyển nhượng phần đất cho bà Hồng không nói rõ trên đất đó có người khác đang sử dụng. Còn bên bà Hồng thấy trên đất có nhà ở nhưng lại không tìm hiểu rõ ràng nên đồng ý mua và chuyển quyền sử dụng.

Liên tục các hình ảnh giăng băng rôn đòi nợ đăng lên mạng xã hội khủng bố tinh thần gia đình ông Nguyễn Phương Khanh trả nợ. Ảnh: NVCC

"Hợp đồng không thực hiện được thì cả hai bên (ông Khanh và bà Hồng) đều có lỗi như nhau nên mỗi bên phải chịu thiệt hại. Căn cứ biên bản giám định ngày 22/4/2014 giá đất chuyển nhượng 300.000.000 đồng thời điểm đó tăng thêm 75.550.000 đồng, mỗi bên chịu 50% tức là 37.775.000 đồng. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Thủ Thừa cấp cũng bị hủy bỏ", khẳng định của TAND huyện Thủ Thừa.

Chấp hành bản án, ông Khanh giao Chi cục Thi hành án huyện Thủ Thừa tiền bán mảnh đất là 522 triệu đồng trừ các khoản chi phí còn lại 429.898.105 đồng, được cơ quan chức năng bàn giao bà Đặng Thị Tuyết Hồng vào ngày 26/8/2022.

Thế nhưng, liên tục những ngày sau đó và cho đến hiện tại, xuất hiện nhóm người giăng băng rôn tại nơi ở của vợ chồng ông Khanh, yêu cầu trả tiền trong bản án của Tòa án. Không chỉ giăng ở trước cửa nhà, nhóm này còn live trực tiếp trên mạng xã hội đã tạo ra nhiều dư luận xấu ảnh hưởng đến trật tự xã hội địa phương.

"Bản án do TAND huyện Thủ Thừa tuyên đã có hiệu lực, tôi hoàn toàn không khiếu nại và đã chấp hành. Chi cục thi hành án huyện đã tính tiền lãi cộng các khoản chi phí, tôi thực hiện rồi. Vậy mà không rõ từ đâu có nhóm người liên tục lên mạng, rồi giăng băng rôn trước cửa nhà đòi nợ, khủng bố tình thần vợ con tôi", ông Khanh nói.

Ông Khanh chia sẻ, cuộc sống gia đình ông thời gian gần đây bị xáo trộn, ảnh hưởng nghiêm trọng do hành động của nhóm người trên. Ông Khanh đã đến báo Công an phường 3, TP.Tân An trình báo vụ việc.

"Tôi từng công tác trong ngành công an, con tôi đang tại ngũ trong lực lượng này nên việc chấp hành pháp luật là gia đình tôi làm đúng và có trách nhiệm với việc của mình. Đất đã bán 2 năm buộc trả lại tiền tôi cũng chấp hành, trong khi đó thiệt hại cho cá nhân rất lớn nhưng đến nay vẫn bị nhóm người không biết ở đâu đến, làm phiền, ảnh hưởng đến đời sống gia đình", ông Khanh thổ lộ.

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo Công an TP.Tân An cho biết đã nắm được sự việc và sẽ chỉ đạo kiểm tra cụ thể.