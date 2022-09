Đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch tại homestay có thể bị xử lý thế nào?

Nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm tại homestay

Ngày 21/9, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tà Mềnh (sinh năm 1991, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về tội hiếp dâm.

Đối tượng Triệu Tạ Mềnh. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 18/9, tại phòng nghỉ ở homestay BUNGALOW, thuộc thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, đối tượng Triệu Tạ Mềnh đã lẻn vào phòng ngủ của chị T.N.L (sinh năm 1993, ở Hà Nội, làm nghề hướng dẫn viên du lịch), để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Công an huyện Hoàng Su Phì đã vào cuộc xác minh điều tra. Quá trình đấu tranh, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

Theo nữ nạn nhân, ngày 14/9, chị có dẫn một đoàn du khách lên huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Đoàn đông nên chia ra nhiều nơi để nghỉ, trong đó chị ở một homestay tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên.

Khoảng 1h30 ngày 18/9, phòng của chị bị Mềnh lẻn vào. "Do chỉ có một mình, tôi không dám kêu cứu vì sợ nguy hiểm tính mạng. Tôi vờ thỏa hiệp rồi lấy tay bật đèn ngủ trên đầu giường để nhìn mặt kẻ hiếp dâm", nữ nạn nhân nói, cho biết do cảm thấy ở homestay an toàn nên khi đi ngủ đã chủ quan không khoá cửa.

Quy định về tội hiếp dâm

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, hiếp dâm là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân. Tội "Hiếp dâm" được quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự 2015.

Theo bà Thơ, đối với tội hiếp dâm, người bị hại phải là người từ đủ mười sáu tuổi trở lên. Trường hợp người bị hại dưới 16 tuổi sẽ không cấu thành tội này mà cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.

Trường hợp hiếp dâm mà kèm theo việc giết nạn nhân hoặc gây thương tích cho nạn nhân với mức độ thương tích nhất định, người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người hoặc tội cố ý gây thương tích.

Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý và xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của nạn nhân, xâm phạm đến sức khoẻ và gián tiếp xâm phạm tính mạng của nạn nhân.

Về hình phạt, nữ luật gia cho biết, Điều 141 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Mức phạt tù sẽ tăng lên 7 đến 15 năm nếu phạm tội có tổ chức, làm nạn nhân có thai, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%...

Còn nếu phạm tội mà gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên… sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Từ bình luận trên, bà Thơ cho rằng, cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai của các bên, làm rõ hành vi của Mềnh... Nếu có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội, và bị truy tố về tội hiếp dâm, tùy tính chất mức độ, Mềnh có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.