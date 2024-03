Đón 252.000 lượt khách, huyện có diện tích lớn nhất Hà Nội thu hàng chục tỷ đồng đầu năm 2024

Đầu năm 2024, các điểm đến văn hóa tâm linh của huyện Ba Vì tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Theo đó, lượng khách tăng từ 6 - 8 lần so với ngày thường.

Đền Thượng - Vườn Quốc gia Ba Vì, chỉ trong 5 ngày (từ mùng 1 đến mùng 5) đã đón 19.692 lượt khách, doanh thu đạt trên 2,18 tỷ đồng.

Từ ngày 10 - 24/2, Ban quản lý Cụm di tích Đền Trung – Đền Hạ và UBND xã Minh Quang đã thống kê số lượng du khách hành hương, tham quan, chiêm bái đạt khoảng 85.000 lượt khách, tăng 15.000 lượt du khách so với năm trước.

Để làm tốt công tác quản lý khi lượng du khách tăng đột biến, đặc biệt là trong ngày Lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh xuân Giáp Thìn và khai trương du lịch huyện Ba Vì năm 2024, UBND huyện Ba Vì đã chỉ đạo UBND xã Minh Quang, Ban Quản lý di tích thực hiện huy động trực 100% quân số tất cả các ngày trong tuần, bố trí hợp lý nhân lực, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT, PCCN, vệ sinh môi trường...

Dịp này, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí cũng đón lượng khách tăng, như: Paragol Hill, Tản Đà Spa Resort; Thiên Sơn Melia; Ao Vua, Khoang Xanh…

Theo báo cáo, hoạt động du lịch trong những ngày đầu năm tại huyện Ba Vì diễn ra suôn sẻ, không xảy ra tình trạng tắc nghẽn, quá tải tại điểm đến.

Cùng với lượng khách liên tục tăng trong ngày đầu năm mới, các xã trên địa bàn huyện cũng chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để tăng sức hấp dẫn và tạo nên những trải nghiệm mới lạ cho du khách, như thi đấu các giải thể thao truyền thống vật, bắn nỏ, đẩy gậy; ném còn; văn hóa Cồng Chiêng …

Các lãnh đạo TP.Hà Nội và huyện Ba Vì đã dự lễ khai hội và khai trương du lịch huyện Ba Vì năm 2024.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các điểm đến ổn định. Công tác niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai đầy đủ. Vệ sinh môi trường sạch sẽ, mang lại hình ảnh du lịch an toàn, xanh - sạch - đẹp tại các khu, điểm du lịch của huyện nhà.