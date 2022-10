Đồng Nai: Mâu thuẫn trên mạng, một thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong trên đường

Án mạng 1 người tử vong

Chiều 23/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa và Công an phường Trảng Dài tiến hành xác minh, điều tra vụ án mạng khiến một thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong.

Án mạng 1 người chết trên đường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nạn nhân được xác định là em C.V.T, SN 2009, ngụ tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn qua mạng xã hội, nhóm 6 đối tượng SN 2005 đến 2007 hẹn em C.V.T ra khu vực chợ Thanh Hóa thuộc phường Trảng Dài để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, khi em T vừa ra tới điểm hẹn thì nhóm đối tượng trên cùng nhau lao vào đánh T. Bất ngờ trong lúc ẩu đả, một đối tượng trong nhóm đã dùng dao nhọn đâm T khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ.

Phát hiện T nằm gục trên đường, người dân đã nhanh chóng đưa T đến bệnh viện.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Do vết thương quá nặng T đã tử vong. Riêng nhóm đối tượng sau khi gây án đã trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt thu thập thông tin điều tra vụ việc.

Hiện công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera khu vực để điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.