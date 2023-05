Lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết mực nước hồ Trị An hiện giảm sâu, tiệm cận mực nước chết. Đây là mực nước thấp nhất đo được tại hồ Trị An trong 13 năm qua.



Trong đó, mực nước hồ Trị An ngày 12/5 đo được là 51m, chỉ cách mực nước chết 1m, trong khi mực nước dâng bình thường của hồ là 62 m. Lượng nước thấp do vào thời điểm cuối mùa khô nhưng nhờ cơ chế vận hành liên hồ thủy điện nên nhà máy vẫn đang cho hoạt động cả 4 tổ máy. Tuy nhiên, nước về hồ ít nên sản lượng điện thấp hơn, chủ yếu chạy để duy trì nước cho hạ du.