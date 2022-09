CLIP: Đám cưới không thuốc lá, đám tang không làm cỗ linh đình ở giáo xứ Đức Ninh (Bài 1).

Nhiều phong trào tiêu biểu

Ông Nguyễn Ngọc Số - Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Đức Ninh cho biết, xuất phát điểm thấp, thuần nông nhưng đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã khởi sắc hơn. Đặc biệt, số hộ dân giàu, khá đều tăng lên gấp nhiều lần so với các năm trước.

Trong năm 2021, toàn thôn có 127 hộ khá, giàu đạt trên 41%. Cả thôn chỉ còn 2 hộ nghèo dưới 1%. Đến nay, 100% các hộ giáo dân đều có nhà kiên cố, 100% hộ được dùng nước hợp vệ sinh...

Trong xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, Đức Ninh cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong năm 2021, thôn có 298/306 hộ gia đình văn hóa, đạt trên 97%. Trong đó, có 7 gia đình đạt danh hiệu "ông bà mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" cấp xã, 1 cấp huyện, 1 gia đình đạt cấp tỉnh.

Đường làng, ngõ xóm tại Đức Ninh đã được bê tông hóa, khang trang, sạch - đẹp.

Hơn nữa, bà con giáo dân Đức Ninh còn thực hiện tốt pháp lệnh tôn giáo, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Theo ông Số, riêng trong việc cưới, việc tang, Đức Ninh cũng họp dân để đưa ra các quy định như không hút thuốc lá trong đám cưới (không đặt thuốc lá trên bàn, không mời khách thuốc lá), đám tang không làm cỗ linh đình vào hương ước của thôn.

"Năm 2012, thời gian đầu thực hiện quy định không hút thuốc trong đám cưới, nhiều người dân trong thôn chưa đồng tình ủng hộ. Họ quan niệm rằng, việc cưới hỏi là một trong ba việc lớn của đời người, nếu không có thuốc lá mời khách, có nghĩa là gia chủ không chu đáo.

Vì thế chỗ nào có nhiều nam giới ngồi uống nước là chỗ đó khói thuốc bay nghi ngút, thậm chí, có những thiếu niên 15, 16 tuổi đã bắt đầu tập hút thuốc. Sau khi việc cấm hút thuốc lá được thôn đưa vào quy ước, hương ước, cấp ủy, chi bộ thôn đã họp bàn, yêu cầu gia đình các cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện. Cùng với đó, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cấp ủy, chi bộ thôn đã chỉ đạo các đoàn thể trong thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên.

Nhà thờ giáo xứ Đức Ninh, nơi hành lễ công giáo của người dân tại thôn Đức Ninh.

Đến giờ, trong các việc lớn của làng, bà con, kể cả các thanh niên cũng thực hiện việc bỏ thuốc, các đám hiếu cũng làm gọn nhẹ và văn minh hơn", ông Số khẳng định.

Đức Ninh là một trong những thôn đầu tiên ở địa phương đưa quy định cấm hút thuốc lá trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Việc cấm hút thuốc lá được đưa vào quy ước, hương ước làng, mỗi người dân trong thôn đều phải thực hiện nghiêm túc và coi đó là nội dung quan trọng để phân loại, đánh giá, xếp loại công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay, 100% người dân trong thôn nghiêm chỉnh chấp hành và trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân giữ gìn an ninh chính trị an toàn xã hội cũng được bà con Đức Ninh thực hiện rất hiệu quả. Đầu năm 2022, thôn đã vận động các hộ, nhà hảo tâm đóng góp được gần 60 triệu đồng lắp đặt được 15 camera tại các ngõ, xóm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Số - Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Đức Ninh kiểm tra hệ thống camera giám sát an ninh tại thôn được lắp đặt từ nguồn xã hội hóa.

Giáo dân đoàn kết giúp nhau vượt khó

Trước khi địa phương phát động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và chọn thôn Đức Ninh làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bà con giáo dân trong thôn đã đoàn kết đi trước, làm sớm nhiều tiêu chí như đường giao thông.

"Trong quá trình xây dựng nhà, công trình phụ... bà con trong thôn luôn có ý thức xây dựng đúng theo diện tích quy định, không lấn chiếm nên khi Đức Ninh triển khai làm đường nông thôn mới rất nhanh đến nay gần như 100% các ngõ, xóm đã được bê tông hóa", ông Số nói.

Trong việc cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ mang lại thu nhập cao.

Đến nay, thu nhập bình quân của thôn đạt khoảng 60 triệu đồng/người/năm, trong đó có nhiều hộ thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm.

"Với các thành tích đã đạt được, chúng tôi phấn đối cuối năm nay sẽ đưa thôn cán đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiếu mẫu", ông Số nhấn mạnh.

Ông Bùi Văn Đào, giáo dân ở thôn Đức Ninh cho hay: Trong mọi hoạt động, phong trào, bà con giáo dân ở Đức Ninh đều được tham gia họp bàn, đóng góp y kiến và cùng nhau làm nên mọi việc đều thuận lợi, thành công.

Thùng thu gom rác thải được lắp đặt tại các ngõ xóm ở Đức Ninh.

"Nếu như trước đây, đường giao thông đi lại khó khăn, cứ trời mưa lầy lội, bà con đi lại buôn bán, làm ăn cũng vất vả, nhất là các cháu học sinh đến trường vô cùng gian nan. Thấm được nổi khổ đó, khi nhà nước kêu gọi toàn dân góp sức xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân Đức Ninh đều vào cuộc, người góp đất, người góp công, vật chất... Nhờ thế mà việc xây dựng các tiêu chí rất nhanh, đường giao thông cũng được làm sớm, khang trang, hiện đại, người dân cũng có cuộc sống, kinh tế khấm khá hơn", ông Đào nói.

Nhiều gia đình giáo dân ở Đức Ninh còn lắp đặt pin mặt trời phát điện dùng để sinh hoạt.