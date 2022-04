Hành trình triệt phá đường dây ma túy lớn ở Điện Biên

Đầu mối của đường dây ma túy xuyên quốc gia

Vào đầu tháng 4/2022, Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì xác lập, phối hợp cùng các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Cục Hải quan; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên; Công an các xã Nậm Ban, Chung Chải thuộc huyện Nậm Nhùn; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng an ninh Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng, thu 92 bánh (552.000 viên MTTH), 4 xe máy, 6 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan.







Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên kiểm tra tang vật bị thu giữ và động viên, chúc mừng Ban chuyên án. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

4 đối tượng bị bắt giữ là Vàng A Phừ (SN 1997) trú tại bản Huổi Quang, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ; Chang A Minh (SN 1989), Lý A Dê (SN 1990) đều trú tại bản Chuyên Gia 1; Trang A Minh (SN 1999) trú tại bản Chuyên Gia 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Đây là các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam rồi mang sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Xác định đây chính là đầu mối của một đường dây ma túy xuyên quốc gia, Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng, tiến hành truy xét, lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng chuyên án. Một mặt xác minh lai lịch, thân nhân và những người có liên quan với 4 đối tượng trên, mặt khác cử trinh sát lần theo dấu vết nóng để xác định phương thức hoạt động, đặc điểm của các đối tượng trong đường dây ma túy này.

Đối tượng Chang A Sang cùng tang vật 60 bánh heroin tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Các đối tượng trong đường dây ma túy đã thiết lập một hệ thống được liên kết chặt chẽ, phương thức di chuyển, thời gian và hướng vận chuyển được bọn chúng liên tục thay đổi rất tinh vi. Địa bàn hoạt động của chúng rộng khắp theo cung đường từ khu vực biên giới Việt - Lào qua các đường mòn khác nhau về Nậm Pồ, Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên sang huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu rồi đưa đi Lào Cai để mang sang nước thứ 3.

Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Ban chuyên án đã tập trung phối hợp nhiều lực lượng triển khai các phương án truy bắt các đối tượng trong giai đoạn 2 của chuyên án.

Trực tiếp tham gia chỉ đạo chuyên án, Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên cho biết:"Quá trình xác lập và đấu tranh Chuyên án 322P gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ đặc điểm địa hình là khu vực rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, các đối tượng là người bản địa, rất thông thạo địa hình, lại mưu mô, xảo quyệt, nên việc bố trí các lực lượng theo sát đối tượng là việc không hề dễ dàng, rất dễ bị lộ…"

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Ngô Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng các đơn vị tham gia phá thành công 02 chuyên án. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Bắt giữ đối tượng cầm đầu

Ngày 11/4, khi phát hiện 2 đối Phàng A Phó (SN 1988) và Phàng A Dơ (SN 1989) cùng trú bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực bản Mới, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Ban chuyên án đã quyết định "cất lưới".

Quá trình bắt giữ, các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt hòng tẩu thoát. Nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm cùng sự hiệp đồng tác chiến của các đơn vị, với nhiều hướng vây bắt, Công an Điện Biên đã khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin.

Trên cơ sở kết hợp tài liệu chứng cứ của cơ quan chức năng với lời khai của Chang A Minh và Lý A Dê (2 đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án 322P hồi đầu tháng 4/2022), cơ quan chức năng nhận thấy: Trong quá trình nhận ma túy tại khu vực biên giới Việt Lào, 2 đối tượng trên đã gặp Chang A Sang (SN 1995), trú tại bản Chuyên Gia 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé cũng đang nhận ma túy để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Ban Chuyên án mở rộng mang bí số 422C đã được xác lập với sự tham gia của các trinh sát và điều tra viên dày dặn kinh nghiệm. Sau khi xác định Chang A Sang chính là đối tượng chủ mưu cầm đầu của đường dây, ngay lập tức, Ban chuyên án đã xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện nhiều phương án vây bắt.

Cùng lúc này, Ban chuyên án nhận được thông tin Chang A Sang sẽ cùng 1 đối tượng khác sử dụng xe mô tô để vận chuyển một số lượng lớn ma túy sang tỉnh Lai Châu để tiêu thụ. Xác minh chính xác phương thức, cung đường di chuyển của đối tượng, Công an Điện Biên đã triển khai các tổ công tác cố định, lưu động ở nhiều hướng khác nhau để vừa chốt chặn, vừa đón lõng.

Đến 12 giờ ngày 24/4, tại khu vực bản Yên, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tổ công tác với sự phối hợp của các lực lượng bắt giữ thành công Chang A Sang khi đối tượng đang trên đường vận chuyển 60 bánh heroin đi tiêu thụ, mặc dù đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở, chống trả quyết liệt.

Tiếp tục mở rộng chuyên án này, Công an tinh Điện Biên đã bắt Chang A Dua (SN 1969) là bố đẻ của Chang A Sang về hành vi không tố giác tội phạm.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Chia sẻ về quá trình phối hợp đấu tranh các chuyên án trên, Thượng tá Nguyễn Hữu Thái một lần nữa khẳng định: "Các chuyên án trên thành công là nhờ sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa các lực lượng chức năng. Các lực lượng đã chủ động bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, đưa ra nhiều tình huống, kế hoạch để kịp thời xoay chuyển tình thế khi các đối tượng ma mãnh thay đổi phương thức hoạt động của mình…"