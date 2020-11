Đồng Nai: Phá các ổ mại dâm trá hình, chiều khách từ A-Z

Trước tình trạng ngày càng xuất hiện nhiều cơ sở hoạt động mại dâm trá hình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nên thời gian qua lực lượng chức năng đã vào cuộc tiến hành truy quét để xử lý, dẹp bỏ mô hình kinh doanh này.

Theo Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai, các cơ sở hoạt động mại dâm trá hình thường "núp bóng" các loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện như: Cơ sở massage, quán karaoke, nhà nghỉ hoặc các quán cà phê, cắt tóc...

Một vụ mua bán dâm ở TP.Biên Hòa

Các địa phương khá nóng về loại hình kinh doanh trá hình này là Hóa An, An Hòa, Long Bình, Long Bình Tân, Tân Hạnh, Phước Tân (TP.Biên Hòa) và một số nơi khác như huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất,... Do đó lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, bắt và xử lý nhiều chủ cơ sở vi phạm tại các khu vực này.

Cụ thể, tại TP.Biên Hòa, trong tháng 11, Công an TP.Biên Hòa đã liên tiếp kiểm tra các quán cà phê đèn mờ ở khu vực này, đã phát hiện nhiều cơ sở có các vi phạm trong quá trình kinh doanh. Qua kiểm tra hơn 20 quán cà phê ở khu vực này, công an phát hiện tại đây chủ cơ sở đều bày trí các phòng tạm bợ ngay trong quán để nhân viên tiếp khách và đây là những quán hoạt động mại dâm trá hình. Làm việc với lực lượng công an, các chủ cơ sở và nhân viên đều thừa nhận làm việc không có hợp đồng lao động và thuê mướn bằng hợp đồng miệng. Các tiếp viên sau khi có tiền sẽ chung chi cho chủ một phần và phần còn lại giữ làm của riêng,...

Tại TP.Long Khánh, trước đó vào tháng 8 công an cũng đã kiểm tra cơ sở massage Tố Nhi và phát hiện 3 nhân viên đang khỏa thân để massage cho khách. Trong khi đó, tại 2 cơ sở massage My My Ngọc và Đại Hồng Đăng lực lượng công an phát hiện một số nhân viên đang kích dục cho khách đến massage.

Qua làm việc, nhân viên các cơ sở massage nói trên đều xác nhận, ngoài việc nhận lương theo tháng, các nhân viên còn chủ động thỏa thuận với khách massage kích dục để nhận "tiền bo" của khách. Hầu như ở các cơ sở massage vé "trọn gói" cho một lần massage từ 500-900 ngàn đồng. Trong đó, nhân viên được hưởng từ 300-500 ngàn đồng còn lại chủ sẽ thu. Còn tại các tiệm tóc, giá mỗi lần khách mây mưa với tiếp viên khoảng từ 120.000 đồng - 200.000 đồng, trong đó chia cho chủ khoảng 30%, số còn lại tiếp viên được giữ.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua tỉnh đã kiểm tra, phát hiện trên 18 vụ, 48 đối tượng hoạt động môi giới, chứa mại dâm và mua dâm tại các cơ sở kinh doanh trá hình.