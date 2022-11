Tóm gọn đối tượng lẻn vào FPT trộm tài sản

Ngày 22/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Lê Phan Anh Thuận (36 tuổi, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng ThuậnThuận cùng tang vật (áo vàng). Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo điều tra, bước đầu xác định Thuận làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần và thường xuyên bị chủ nợ liên tục đòi tiền nên lên kế hoạch đi ăn trộm để bán lấy tiền chi trả nợ.

Vào sáng 12/11, Lê Phan Anh Thuận mang kìm cộng lực sau đó phá khóa cửa rồi đột nhập vào FPT Shop tại ấp 1C, xã Phước Thái trộm 54 điện thoại di động các loại, 22 laptop, 1 máy tính bảng, tổng tài sản trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Nhận tin báo về vụ trộm, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vào cuộc điều tra, truy bắt tên trộm.

Qua trích xuất camera, khoanh vùng đối tượng, công an xác định Thuận chính là đối tượng tình nghi nên các lực lượng gồm Tổ công tác 161, Công an huyện Long Thành và Công an xã Phước Thái đã truy bắt Thuận. Thời điểm bắt giữ Thuận, công an còn thu giữ 1 kìm cộng lực, 1 dao Thái Lan, 1 mỏ lết, 1 khăn trùm đầu, 1 đôi bao tay cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Thuận còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Long Thành.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra.