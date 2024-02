Dòng người đổ về thăm "Cổng trời" bồng bềnh trong sương trên đền Nưa- Am Tiêm ở Thanh Hoá Dòng người đổ về thăm "Cổng trời" bồng bềnh trong sương trên đền Nưa- Am Tiêm ở Thanh Hoá

Những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, hàng nghìn du khách thập phương đã hành hương về di tích đền Nưa - Am Tiêm khu tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa để thăm Cổng trời. Nơi trời đất giao hoà, hư ảo dưới màn sương bồng bềnh để cầu cho một năm mới bình an, may mắn.