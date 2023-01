Lễ hội đền Nưa - Am Tiên là hoạt động tưởng nhớ và tôn vinh công lao to lớn của nữ tướng Triệu Thị Trinh và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, cũng là dịp quảng bá nét đẹp về mảnh đất Thanh Hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc.



Lễ hội đền Nưa - Am Tiên năm 2023 được khai mạc vào ngày 30/1 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão). Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công đức của Bà Triệu và ôn lại lịch sử cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Hàng nghìn du khách đổ về ngày "mở cổng Trời" ở đền Nưa - Am Tiên, Thanh Hóa

Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên đã gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống quân Ngô vào năm 248 trước công nguyên. Xung quanh vùng núi Nưa vẫn còn lưu truyền nhiều địa điểm, địa danh gắn liền với căn cứ kháng chiến của Bà Triệu như: Gò Đống thóc (nơi để kho lúa của nghĩa quân), đồng kỵ (nơi nuôi ngựa chiến của nghĩa quân).

Ngoài ra, ở đây còn có cả một khu vực thờ lộ thiên thờ cúng thần núi Tản Viên Sơn Thánh. Ở khu vực Am Tiên, nhân dân còn thu gom được nhiều hiện vật có giá trị minh chứng về sự tồn tại lâu đời của các loại hình kiến trúc, tín ngưỡng tôn giáo Phật - Đạo - Mẫu trên đỉnh núi cao này. Và cũng chính vì vậy mà khu vực Am Tiên trên đỉnh núi Nưa không chỉ là nơi luyện trí mài gươm của nghĩa quân Bà Triệu, mà còn là vùng huyệt đạo linh thiêng.

Bãi đỗ xe chật kín chỗ trong ngày khai hội.

Sau khi Bà Triệu mất, để tưởng nhớ công ơn của Vua Bà, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ Bà Triệu dưới chân núi Nưa, đồng thời xây dựng, khôi phục Am Tiên trên đỉnh núi.

Hàng năm, cứ đến ngày mùng 9 tháng Giêng, địa phương tổ chức khai hội Đền Nưa - Am Tiên và lễ "mở cổng trời" trên đỉnh núi Nưa. Nơi "mở cổng trời" là vị trí cao nhất của đỉnh núi, vị trí "huyệt đạo".

Lực lượng y tế túc trực tại lễ hội.

Giếng tiên trong quần thể Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên. Người dân truyền tai nhau rằng, giếng này không bao giờ cạn,nước giếng trong vắt và ngọt, ai uống vào đều tỉnh người và tăng sức khỏe. Vì vậy du khách tới đây còn múc nước giếng lên rửa mặt và uống, thậm chí có gia đình mang can đi đựng nước giếng mang về.

Người dân dâng lễ tại đền.

Du khách thập phương sờ tay vào quả cầu để cầu may mắn.