Động thái của đại diện Myanmar sau màn "cầu cứu" tại Miss Universe 2020 gây xôn xao

Mặc dù Miss Universe 2020 đã kết thúc được một thời gian nhưng những thông tin liên quan đến dàn thí sinh vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đáng chú ý, sau khi đêm chung kết cuộc thi kết thúc, tin đồn đại diện Myanmar - Thuzar Wint Lwin bị truy nã khiến dư luận xôn xao.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor đăng tải hình ảnh của Thuzar Wint Lwin kèm theo một vài thông tin liên quan đến cô. Hình ảnh cho thấy Thuzar Wint Lwin xuất hiện tại sân bay Indianapolis và cô được người dân Myanmar sống tại Mỹ nhiệt tình chào đón. Theo Sash Factor, Thuzar Wint Lwin sẽ ở lại Mỹ với tư cách là dân tị nạn. Bên cạnh đó, người đẹp sẽ làm công việc người mẫu bán thời gian.

Thuzar Wint Lwin được người dân Myanmar tại Mỹ nhiệt tình đón tiếp.

Sash Factor chia sẻ: "Miss Universe Myanmar 2020 Thuzar Wint Lwin, Top 21 placer in the recently concluded 69th Miss Universe is welcomed by her countrymen in Indianapolis. She will stay in the US as a refugee and will work as a part time model and will also help the Burmese communities in America" (Tạm dịch: Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020 Thuzar Wint Lwin, Top 21 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 vừa kết thúc được chào đón bởi những người đồng hương của cô tại Indianapolis.

Cô ấy sẽ ở lại Mỹ như một người tị nạn và sẽ làm việc như một người mẫu bán thời gian và cũng sẽ giúp đỡ cộng đồng người Myanmar ở Mỹ).

Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor cập nhật tình trạng của đại diện Myanmar.

Trên trang cá nhân, Thuzar Wint Lwin vẫn thường xuyên cập nhật hoạt động thường ngày. Gần đây, cô cập nhật ảnh chụp sắc vóc nóng bỏng tại bãi biển Florida (Mỹ). Cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế gửi đến Thuzar Wint Lwin nhiều lời chúc tốt đẹp.

Trước đó, một số bài đăng cho hay Thuzar Wint Lwin bị chính quyền Myanmar truy nã khẩn cấp. Nguyên nhân là do người đẹp giơ cao khẩu hiệu "Pray For Myanmar" (Tạm dịch: Cầu nguyện cho Myanmar) tại đêm thi trình diễn trang phục ở Miss Universe 2020.

Người đẹp Thuzar Wint Lwin bị đồn truy nã khẩn cấp sau khi "cầu cứu" tại Miss Universe 2020.

Sau đó, dân tình đặt ra nghi vấn về tính xác thực của thông tin này. Không ít người phát hiện các bài đăng có nhắc đến vấn đề truy nã Thuzar Wint Lwin khẩn cấp đều bắt nguồn từ một nguồn tin không được kiểm chứng trên mạng xã hội. Các trang báo uy tín của Myanmar và quốc tế vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc này.

Thuzar Wint Lwin (22 tuổi) đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar tháng 12/2020.





Mặc dù vậy, rắc rối mà Thuzar Wint Lwin gặp phải sau màn thể hiện tại Miss Universe 2020 là có thật. Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, người đẹp Myanmar thẳng thắn thừa nhận nếu như trở về nước, cô sẽ không được an toàn. Tờ UnoTV (Tây Ban Nha) cũng cho rằng, Thuzar Wint Lwin rất có thể sẽ bị ngồi tù nếu trở về Myanmar.