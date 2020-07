Động thái "lạ" của Á hậu Huyền My – Phương Oanh giữa tin đồn “cạch mặt”

Sau ồn ào tình chị em giữa Chi Pu – Quỳnh Anh Shyn rạn nứt, dân mạng xôn xao thông tin có thêm đôi bạn thân trong showbiz "đường ai nấy đi". Theo thông tin dân mạng chia sẻ trên các diễn đàn, một người là Á hậu gốc Hà thành, một người là diễn viên truyền hình truyền hình đình đám năm 2019.

Một bài đăng cho hay, cặp chị em Á hậu – diễn viên truyền hình này thường xuyên đồng hành tới nhiều sự kiện. Mỗi lần gặp nhau, cả hai đều tươi cười rạng rỡ, ôm ấp thân thiết. Hai mỹ nhân này còn thường hẹn nhau đi du lịch, ăn uống sang chảnh. Thế nhưng, gần đây, Á hậu và nữ diễn viên ấy không còn đăng ảnh bên nhau nữa.

Á hậu Huyền My và diễn viên Phương Oanh vướng tin đồn "cạch mặt".

Dựa theo những thông tin trên, nhiều người đoán rằng cặp chị em được nói tới là Á hậu Huyền My và diễn viên Phương Oanh. Trước khi bị dân mạng réo tên trong tin đồn rạn nứt, Huyền My – Phương Oanh là hai người bạn thân thiết, thường xuyên sánh vai tới các sự kiện hay tham gia các buổi gặp gỡ. Họ còn chăm chỉ tương tác với nhau trên mạng xã hội. Thậm chí, ngày Phương Oanh công khai chuyện "thoát ế", Á hậu Huyền My còn đòi "đánh ghen": "Người đàn ông xen vào tình cảm chị em tôi xê ra!".

Vài tháng gần đây, Á hậu Huyền My và diễn viên Phương Oanh ít tương tác với nhau trên mạng xã hội. Hình ảnh họ xuất hiện bên nhau cũng ít dần. Từ đó, dân mạng càng thêm tin tưởng Huyền My – Phương Oanh "cung đàn vỡ đôi". Tuy nhiên, đây mới chỉ là đồn đoán của dư luận, thực hư tình chị em giữa Huyền My – Phương Oanh rạn nứt vẫn chưa được hai người đẹp lên tiếng xác nhận.

Á hậu Huyền My "phớt lờ" đồn đoán của dân mạng bằng loạt ảnh chào hè.

Phương Oanh vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Mặc kệ đồn đoán không hay, Á hậu Huyền My vẫn thoải mái cập nhật hình ảnh du lịch tại những địa điểm sang chảnh cùng người thân lên trang cá nhân. Trong khi diễn viên phim "Quỳnh búp bê" thường xuyên đăng ảnh xinh đẹp và khoảnh khắc bên bạn bè.