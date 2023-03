Địa chất yếu, lo lắng đất núi đổ sụp

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2017 – 2020), do Tập đoàn Đèo Cả thi công. Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có chiều dài 78,5km, với tổng mức đầu tư là 8.925 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng; riêng hạng mục hầm Núi Vung, dự kiến thời gian thực hiện là 30 tháng.

Hiện nay, trên toàn tuyến, Tập đoàn Đèo Cả đã huy động 32 mũi thi công đường, 35 mũi thi công cầu, 10 mũi thi công hầm. Tổng khối lượng thực hiện đạt 43%, cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Do địa chất yếu, nên tốc độ thi công tại hầm núi Vung chậm đáng kể, chỉ cón 1/3 so với trước đây. Ảnh: Cao Hùng

Tại hạng mục hầm núi Vung dài 2,25km: Tính đến ngày 5/3/2023, hầm trái đã đào được 1850/2250m dài và hầm phải đào được khoảng 1570/2250m. Theo hợp đồng ký kết giữa Đèo Cả và Bộ GTVT, thời gian hoàn thành hạng mục hầm núi Vung là ngày 30/3/2024. Trên cơ sở số liệu về khảo sát địa chất bước thiết kế kỹ thuật, đơn vị thi công lập tiến độ chi tiết công tác đào và gia cố sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3/2023.

Với mốc tiến độ này, Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức thi công 3 ca, đào từ 2 đầu phía Bắc và phía Nam với tốc độ đào trung bình 2 - 4m/ngày. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, mũi đào hầm phía Nam đã gặp địa chất yếu, khác với với hồ sơ thiết kế kỹ thuật ban đầu. Điều này làm chậm tiến độ đào và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Xuất hiện nước mạch chảy ra rất nhiều từ trong lòng núi, công nhân Đèo Cả phải làm hệ thống thoát nước trong lòng núi Vung. Ảnh: Cao Hùng

Mũi đào hầm phía Bắc đã đào được hơn 1.500m, trong khi mũi đào hầm phía Nam mới chỉ đạt 300m do gặp địa chất yếu. Theo ông Hoàng Công Danh – chỉ huy trưởng gói thầu XL 09: "Vấn đề địa chất yếu không được đơn vị tư vấn TEDI dự báo trong thiết kế kỹ thuật. Hồ sơ thiết kế lập không đáp ứng được yêu cầu đối với công tác thi công hầm, khi không thể dự kiến cụ thể địa chất các đoạn hầm đi qua như những hồ sơ thiết kế kỹ thuật của hầm Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân…

Nước ngầm chảy ra từ lòng núi Vung, khiến đất núi luôn trong tình trạng sạt lở, đổ sụp. Ảnh: Cao Hùng

Các biện pháp đảm bảo an toàn và tiến độ, chất lượng khi thi công gặp phải địa chất yếu (phía Nam hầm núi Vung) mà không được dự báo trước trong thiết kế kỹ thuật, dẫn đến tốc độ đào hầm giảm xuống chỉ còn 1/3 so với bình thường. Nhiều thời điểm, công tác thi công phía Nam hầm núi Vung phải dừng đào để thực hiện các biện pháp chống đỡ, gia cố".

Trong khi đó, một công nhân đang làm việc tại công trường nói: "Chúng tôi rất lo lắng, vì bất cứ lúc nào, hàng trăm tấn đất đá cũng có thể đổ sập xuống đầu. Tình hình rất căng".

Clip: Máy đào đang khoan tại đường hầm núi Vung, trong điều kiện địa chất rất yếu.

Cách nào thi công?

Từ ngày 5/12/2022 đến nay, theo số liệu quan trắc chuyển vị hội tụ, tại nhiều vị trí giá trị chuyển vị đạt đến cấp độ cần có biện pháp đối phó. Để đảm bảo an toàn Tập đoàn Đèo Cả đã 5 lần mời chuyên gia của Hội đồng kiểm tra nhà nước, Ban Quản lý dự án 85, thiết kế kỹ thuật… vào dự án để đưa ra các giải pháp xử lý.

Chống tạm kết cấu để bảo đảm an toàn khi thi công khoan hầm núi Vung. Ảnh: Cao Hùng

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, chất lượng Tập đoàn Đèo Cả đã báo cáo Bộ GTVT và Ban Quản lý dự án 85, kiến nghị rà soát toàn diện hồ sơ thiết kế kết cấu chống đỡ áp dụng đối với đoạn địa chất yếu hiện nay để điều chỉnh hồ sơ thiết kế phù hợp với điều kiện địa chất thực tế, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đánh giá lại thời gian hoàn thành.

Ông Đinh Tiến Thắng – Phó Giám đốc Công ty Cam Lâm – Vĩnh Hảo (thuộc Tập đoàn Đèo Cả) – nói: "Bằng kinh nghiệp đã tổ chức thi công nhiều công trình hầm đường bộ lớn, có tính chất kỹ thuật phức tạp, Tập đoàn Đèo Cả đã nghiên cứu các giải pháp và áp dụng phương pháp đào gương hầm nửa trên đồng thời kết hợp với làm vòm ngược, chống tạm kết cấu trong khi thi công, kiểm soát biến dạng thường xuyên 2 giờ/lần đo, thời gian thi công 24/7".

Một đoạn hầm núi Vung đã được Tập đoàn Đèo Cả thi công. Ảnh: Cao Hùng

Bên cạnh đó, Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu tổ chức nhiều mũi thi công ở phía Bắc hầm núi Vung để bù tiến độ cho phía Nam. Cụ thể, hiện nay, hai ống hầm phía Bắc đang tổ chức 10 mũi thi công để thực hiện đào gương hầm, đào hạ nền, làm hệ thống thoát nước, làm hệ thống phòng nước, làm vỏ hầm…

Được biết, hầm núi Vung có quy mô 3 làn xe, bề rộng 14m, đây là hầm đường bộ lớn thứ 4 cả nước sau các hầm Hải Vân, Đèo Cả và Cù Mông.

Trong đợt kiểm tra tình hình triển khai thi công dự án ngày 27/2/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT và Ban Quản lý dự án 85 vừa qua. Chủ đầu tư đã báo cáo đến Bộ trưởng về tình hình địa chất và những khó khăn bất khả kháng khi thi công ở hạng mục hầm núi Vung, có thể làm chậm tiến độ thông hầm theo kế hoạch (cuối tháng 3/2023).

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo: Đối với mũi thi công đào hầm phía Nam, phải chú trọng công tác an toàn, chất lượng. Đặc biệt đặt tiêu chuẩn an toàn cho người lao động đang thi công lên trên hết, trước hết, không vì tiến độ mà bỏ qua công tác an toàn.