Ở Long An có một cái chợ đã "thượng thọ" hơn 100 tuổi, nay gọi đúng tên dân chỉ việc thêm từ "cũ"

Không ai biết chính xác những khu chợ có từ khi nào nhưng đặc điểm dễ thấy nhất của những khu chợ xưa vùng Nam bộ là được lập nên ở những khoảng đất trống cặp mé sông để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa.

Chợ không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng, miền.

Ở TP Tân An (tỉnh Long An) có một khu chợ hơn trăm năm tuổi mà ngày nay, người dân vẫn nhắc đến với tất cả thân thương - chợ cũ Tân An, tỉnh Long An.

1. Theo Địa chí Long An, chợ Tân An nằm ở trung tâm thị xã (nay là TP Tân An, tỉnh Long An), trước kia có tên là chợ Hưng Lợi hay chợ Vũng Gù.

Chợ ở phía Nam kênh Bảo Định, ngó ra sông Vàm Cỏ Tây. Kẻ qua lại thường neo thuyền nơi đây, đợi con nước lớn rồi theo dòng sang hướng Đông hay Tây nên trên sông thường có nhiều ghe nhỏ bán thịt, trong đó có món thịt heo luộc ngon nổi tiếng.

Ngày nay, dòng kênh Bảo Định được chắn ngang nên ghe, thuyền không còn đi lại như xưa nhưng chợ Tân An vẫn là chợ trung tâm buôn bán lớn nhất tỉnh với các sản vật từ các địa phương trong tỉnh và từ tỉnh Tiền Giang sang.