Dự án đường Đồng Văn Cống chậm tiến độ hơn 2 năm, đề xuất phương án giải quyết

Dự án chậm tiến độ hơn 27 tháng

Đường Đồng Văn Cống là trục đường chính dẫn vào cảng Cát Lái, đồng thời kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai qua phà Cái Lái. Do có mật độ xe lớn, nhất là container nên đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo các chuyên gia, dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống đóng vai trò quan trọng trong việc gỡ ách tác giao thông tại "điểm nóng" Cát Lái. Được biết, dự án dài 2,8km, khởi công từ tháng 2/2020 với vốn đầu tư khoảng 42 tỷ đồng.

Dự án mở rộng mặt đường thêm 7m, tăng thêm 2 làn xe, ban đầu dự kiến hoàn thành sau 9 tháng khởi công. Khi hoàn thành, đường Đồng Văn Cống sẽ có 10 làn xe ô tô và 2 làn xe máy, giúp giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại, đơn vị triển khai dự án đã ngưng thi công. Tại phần đường dự kiến mở rộng đất đá ngổn ngang. Dải bê tông ngăn cách dự án với phần đường hiện hữu cũng nứt vỡ nhiều đoạn.

Dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống đã trễ tiến độ 27 tháng. Ảnh: D.V

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM đánh giá đây là một trong các dự án trọng điểm của thành phố. Dự án không phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công thuận lợi.

Tuy nhiên, đến nay, công trình đã chậm hơn khoảng 27 tháng so với tiến độ đề ra, nhà thầu thi công đã tạm ngưng thi công từ tháng 6/2022. Việc chậm trễ hoàn thành công trình gây lãng phí ngân sách. Vì vậy, Sở GTVT đã có báo cáo UBND TP.HCM đề nghị thanh tra toàn diện dự án này. Đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý để đảm bảo hoàn thành công trình trong năm 2023.

Theo Sở GTVT, đơn vị đã nhiều lần gia hạn thời gian hoàn thành công trình và UBND TP.HCM cũng có công văn yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông - đơn vị chủ đầu tư) hoàn thiện thủ tục để thi công lại trước 15/2. Tuy nhiên, sở nhận thấy tình hình thực hiện dự án vẫn không tiến triển.

Công ty cổ phần Lạc An không đáp ứng được các yêu cầu của hợp đồng về tiến độ thi công. Ảnh: D.V

Trong khi đó, Ban Giao thông cho rằng do gặp một số vấn đề khó khăn cả về khách quan và chủ quan nên đơn vị thi công là công ty cổ phần Lạc An không đáp ứng được các yêu cầu của hợp đồng về tiến độ thi công, dẫn đến ảnh hưởng tiến độ hoàn thành dự án. Được biết, cuối năm 2019, Ban Giao thông và Công ty CP Lạc An đã ký hợp đồng thực hiện dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống.

Đề xuất phương án thay nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ dự án

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông - chủ đầu tư) vừa có báo cáo, kiến nghị UBND TP giải pháp để sớm triển khai thi công và hoàn thành dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố 2 đến nút giao thông Mỹ Thủy).

Theo đó, Ban Giao thông đã đề xuất với UBND TP 2 phương án giải quyết liên quan đến dự án đường Đồng Văn Cống. Trong đó, phương án thứ nhất là chấm dứt hợp đồng với nhà thầu và phần công việc còn lại của hợp đồng sẽ tiến hành đấu thầu để thực hiện tiếp theo. Phương án thứ hai là chỉ định nhà thầu phụ để tiếp tục thực hiện phần công việc còn lại của hợp đồng.

Đề xuất thay nhà thầu để sớm hoàn thành dự án Đồng Văn Cống. Ảnh: H.T

Từ hai phương án trên, Ban Giao thông cho rằng nếu chấm dứt hợp đồng với nhà thầu và tổ chức đấu thầu đối với phần công việc còn lại sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện. Dự kiến khoảng 6 tháng và có thể kéo dài hơn. Phương án này sẽ không đảm bảo được tiến độ thi công và hoàn thành dự án theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Theo đó, Ban Giao thông kiến nghị UBND TP.HCM xem xét và chấp thuận phương án thứ 2 là để chủ đầu tư chỉ định nhà thầu phụ thi công các công việc còn lại của hợp đồng. Giá trị giao thầu phụ chỉ định là giá trị hợp đồng của khối lượng công việc còn lại, tương đương khoảng 85% giá trị hợp đồng.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban giao thông cho biết nếu phương án trên được chấp thuận, Ban Giao thông sẽ triển khai ngay thủ tục chỉ định nhà thầu phụ đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định. Sau đó, sẽ tiến hành thi công ngay trong tháng 3, hoàn thành toàn bộ công trình trước 31/8.