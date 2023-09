Dự án kênh tiêu 750 tỷ đồng ở Nghệ An tan hoang sau 10 năm không... sử dụng được Dự án kênh tiêu 750 tỷ đồng ở Nghệ An tan hoang sau 10 năm không... sử dụng được

Kênh tiêu Châu Bình dài gần 10km, có vốn đầu tư 750 tỷ đồng ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, dù chưa đưa vào sử dụng nhưng lòng kênh đã tan hoang. Nhiều vị trí trên lòng kênh, người dân tận dụng để nuôi cá. Được biết, dự án này do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.