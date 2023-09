Trang trại nông nghiệp công nghệ cao ở Nghệ An trồng la liệt rau, củ, quả sạch, tha hồ chụp ảnh

Trang trại công nghệ cao đẹp như phim mọc lên khắp nơi ở Nghệ An



Thực hiện đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2020-2023", Hội Nông tỉnh Nghệ An đã có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả lớn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện nhiều trang trại công nghệ cao, chuyên trồng các loại rau, củ, quả sạch đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của các siêu thị lớn.

Những sản phẩm dần chiếm lĩnh thị trường mang lại giá trị kinh tế cao.

Trang trại công nghệ cao SunMat+ của của Công ty TNHH Nông nghiệp Hùng Cường ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ng.T

Điển hình trong đó là trang trại công nghệ cao SunMat+ của Công ty TNHH Nông nghiệp Hùng Cường ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Trang trại SunMat+ hiện trồng hơn 5 ha nho mẫu đơn, nho hạ đen, nho móng tay. Nhờ hệ thống tưới hiện đại, nhà màng thông thoáng đã khắc chế được những điều kiện thời bất lợi.

Cây nho phát triển tốt, ra trái trĩu giàn. Bên cạnh đó, trang trại cũng áp dụng quy trình chăm sóc hoàn toàn hữu cơ nên sản phẩm luôn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Rau củ quả trồng theo quy trình hữu cơ luôn được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Ng.T

Ngoài các loại nho mang lại hiệu quả kinh tế cao, trang trại SunMat+ còn trồng thêm diện tích lớn rau sạch, dưa lưới.

Các sản phẩm của trang trại được phân phối trong hệ thống siêu thị của chính công ty ở địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Rau, củ, quả đóng gói tại trang trại, vận chuyển đến hệ thống siêu thị bằng xe chuyên dụng nên đảm bảo tươi, ngon. Vì thế, các sản phẩm luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Trang trại Đồi Chồi ở xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An được đầu tư hiện đại đẹp như phim. Ảnh: Ng.T

Nông sản sạch mang lại hiệu quả cao, ổn định

Tới thăm trang trại Đồi Chồi, ở xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nhiều người không khỏi bất ngờ khi được tận tay hái những quả dâu tây chín mọng, thưởng thức trái cà chua bi tươi rói.

Bên cạnh đó là những vườn nho trĩu quả, dưa lưới với những quả căng tròn treo lủng lẳng khiến ai nhìn cũng mê.

Người tiêu dùng không chỉ được tận tay thu hoạch các loại hoa quả ngay tại trang trại mà còn được chụp những bức hình với khung cảnh đẹp như phim trường.

Hình ảnh những trang trại công nghệ cao xuất hiện ngày một nhiều tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ng.T

Tại Nghệ An số lượng những trang trại, nhà lưới được xây dựng ngày một nhiều. Tất cả đều áp dụng quy trình canh tác hữu cơ cung ứng ra thị trường những sản phẩm sạch, an toàn. Nông sạch, an toàn mang lại giá trị cao, ổn định.

Rau, củ, quả sạch được đóng gói ngay tại các trang trại. Ảnh: Ng.T

Hình ảnh, những trang trại công nghệ cao đẹp như phim xuất hiện ngày một nhiều trên địa bàn tỉnh Nghệ An trồng đủ thứ rau, củ, quả.

Đây là những minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của nông dân ở tỉnh Nghệ An về sản xuất nông sản thực phẩm an toàn. Tiến tới hình thành thói quen tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn trong nhân dân.

Hình ảnh những luống cà chua bi trĩu quả được trồng theo quy trình hữu cơ tại trang trại ở xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ng.T

Bên cạnh đó, trình độ, kiến thức của người nông dân, nhất là kiến thức sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn không ngừng được nâng lên.

Đồng thời, mô hình nông nghiệp công nghệ cao ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đó cũng là mục tiêu quan trọng trong đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2020-2023" mà Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã triển khai.