Dự án nhà máy sản xuất gạch ngói 60 tỷ đồng qua 8 năm “nằm im” ở Long An

Sáng 9/8, thông tin từ UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh vừa ban hành văn bản chấm dứt Dự án nhà máy sản xuất gạch ngói có diện tích khoảng 7ha tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh (Long An) do Công ty TNHH MTV khai thác Bảo Trân làm chủ đầu tư.

Một trong những nguyên nhân khiến dự án bị ngưng trệ là do công ty không hoàn thành giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đất đai.

Dự án nhà máy sản xuất gạch ngói này đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 29/1/2016.

Thời gian đưa dự án vào hoạt động trong tháng 1/2017, mục tiêu đầu tư dự án là sản xuất gạch ngói.

Diện tích đất rộng 7ha chỉ là bãi cỏ bỏ hoang lâu năm không có dấu hiệu đầu tư của Công ty TNHH MTV khai thác Bảo Trân tại huyện Tân Thạnh. Ảnh: Thiên Long

Tổng vốn đầu tư dự án là 60 tỷ đồng, chủ đầu tư có trụ sở chính ở huyện Đức Hòa (Long An).

Dù quyết định đã có từ lâu nhưng nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung của chủ trương được UBND tỉnh phê duyệt.

Cụ thể: Dự án không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy. Nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Nhà đầu tư không thực hiện các chế độ báo cáo hoạt động đầu tư; giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định...

Để làm rõ trách nhiệm, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư và cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như nêu ở trên.

Thời điểm ngành chức năng đang thanh tra, nhà đầu tư nộp hồ sơ gửi cơ quan thẩm quyền Long An xin chấm dứt thực hiện dự án.

Ngày 3/7/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trình UBND tỉnh xem xét đề xuất của nhà đầu tư.

Trên cơ sở đề nghị, UBND tỉnh đã có văn bản về việc chấm dứt Dự án nhà máy sản xuất gạch ngói của Công ty TNHH MTV khai thác Bảo Trân làm chủ đầu tư.