Dự báo ảnh hưởng bão Yagi, TP.HCM lên kế hoạch ứng phó

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) khuyến cáo, đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo việc chống ngập úng. Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát quy trình cắt tỉa cây xanh không gãy đổ, bật gốc, tét nhánh... đảm bảo an toàn điện và cung cấp nước sạch khi bị ngập nước.

Đối với các công trình đang khai thác, sử dụng (nhà ở, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...), người dân, chủ sử dụng thực hiện gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn trước mưa bão.

"Nên ngắt nguồn điện nếu khu vực trong nhà bị ngập hoặc bị mưa, gió tạt làm ướt sàn. Cần bố trí chỗ lắp đặt đường dây dẫn điện, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức nước thường ngập lụt, ẩm ướt; lắp thiết bị đóng, cắt có tính năng chống rò điện phù hợp; Nên cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (bảng hiệu, bảng quảng cáo…) khi mưa to, gió lớn…", PC07 khuyến cáo.