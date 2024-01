Dự báo bất ngờ về thị trường Bất động sản công nghiệp trong năm 2024

Bất động sản công nghiệp duy trì tỷ lệ lấp đầy cao

Thị trường bất động sản trong năm 2023 vẫn tồn động nhiều khó khăn, bất cập với sự lệch pha cung - cầu, thiếu vắng nhà giá rẻ một cách trầm trọng. Ngoài ra, các yếu tố về điểm nghẽn pháp lý, dòng vốn tín dụng cùng niềm tin của nhà đầu tư sụt giảm cũng khiến lượng giao dịch trên thị trường lao dốc kỉ lục.

Tuy nhiên, trong bức tranh xám xịt ấy, bất động sản công nghiệp vẫn liên tục là điểm sáng từ đầu đến cuối năm, với sự gia nhập của rất nhiều đại bàng lớn quốc tế. Đây cũng là phân khúc duy nhất có mức giá tăng nhưng vẫn được đón nhận do mức độ hoàn thiện theo hướng ngày càng hiện đại, thông minh.

Theo báo cáo thị trường bất động sản năm 2023 và dự báo thị trường năm 2024 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), bất động sản công nghiệp duy trì vị trí "đầu bảng" trong suốt cả năm 2023. Việt Nam là cứ điểm sản xuất kinh doanh mới của hàng loạt doanh nghiệp ngoại, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao.

Bất động sản công nghiệp vẫn liên tục là điểm sáng từ đầu đến cuối năm 2023. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, năm 2023 cả nước có thêm 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động và 13 khu công nghiệp trong quá trình xây dựng. Ghi nhận sự góp mặt của nhiều "đại bàng" lớn từ Hong Kong và Đài Loan.

Tổng cộng, cả nước có 412 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích 217,5 nghìn ha. 293 khu công nghiệ đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 92,2 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 63 nghìn ha. 119 khu công nghiệ đang trong quá trình xây dựng với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 37,5 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 24,7 nghìn ha

Tỷ lệ lấp đầy và giá thuê tiếp tục tăng trưởng bất chấp khó khăn của nền kinh tế. Tỷ lệ lấp đầy giảm nhẹ chỉ xảy ra cục bộ tại một vài tỉnh ghi nhận nhiều nguồn cung mới có sẵn.

Đáng chú ý, giá thuê phân khúc này tăng khoảng 20% so với kỳ trước. Tại miền Nam, giá thuê trung bình 188 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 15% so với năm 2022. Thị trường TP.HCM và Bình Dương không ghi nhận biến động về giá do các khu công nghiệp sẵn có đều đã được lấp đầy với chu kỳ thuê dài hạn.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút trên 10.400 dự án đầu tư trong nước và trên 11.200 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký tương ứng trên 2,54 triệu tỷ đồng và 231 tỷ USD. Vốn FDI trong khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm khoảng 35 - 40% tổng vốn FDI đăng ký tăng thêm của cả nước trong những năm gần đây.

Bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục toả sáng

Đánh giá về xu hướng năm 2024, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch VARS cho rằng phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc. Việt Nam vẫn có nhiều động lực giúp thị trường bất động sản công nghiệp hứa hẹn khởi sắc trong năm 2024.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài... lựa chọn Việt Nam làm nơi đặt cơ sở sản xuất. Ảnh: Gia Linh

Nhiều dự án đầu tư khu công nghiệp mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, bắt đầu triển khai các giai đoạn tiếp theo. Nguồn cung bất động sản công nghiệp đang chứng kiến sự tăng trưởng ở cả 2 miền. Nhu cầu bất động sản công nghiệp vẫn còn rất lớn, đặc biệt là nhu cầu về các kho nhiều tầng đa dụng và nhà xưởng xây sẵn.



Lực cầu được thúc đẩy cả về chất và lượng với hàng loạt kế hoạch, thỏa thuận đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài, lựa chọn Việt Nam làm điểm đến trong xu hướng chuyển đổi chuỗi cung ứng và kỳ vọng tăng cường hợp tác từ hoạt động ngoại giao tích cực. Quy hoạch nhiều tỉnh/thành giai đoạn 2021-2030 đã được thông qua sẽ giải quyết phần nào các vướng mắc liên quan tới thủ tục pháp lý cho các khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đính dự báo nguồn cung năm 2024 sẽ duy trì đà tăng, đặc biệt là các khu công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và chú trọng đến yếu tố "xanh hóa". Trong 10 năm tới, Việt Nam dự kiến sẽ quy hoạch tăng thêm 115.000ha đất dành cho khu công nghiệp, với khoảng 558 khu công nghiệp trên cả nước, gấp gần 1,5 lần so với số lượng hiện nay.

Ngoài ra, vốn FDI trong khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Dự kiến năm 2024, vốn FDI trong khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ chiếm khoảng 45% tổng vốn FDI đăng ký tăng thêm của cả nước.

Bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục là điểm sáng trong thời gian tới. Ảnh: Gia Linh

Nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tiếp tục dẫn đầu trong phân khúc bất động sản công nghiệp Về lực cầu, Việt Nam tiếp tục là quốc gia được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Các nhà đầu tư đến từ Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ... sẽ là khách hàng tiềm năng của bất động sản công nghiệp Việt Nam

Giá thuê các khu công nghiệp chất lượng cao tiếp tục có cơ hội tăng. Phân khúc này giữ vững đà tăng trong năm 2024, đặc biệt khi tình hình chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, căng thẳng thì Việt Nam vẫn là điểm sáng trong khu vực.

Trong khi đó, bà Phạm Ngọc Thiên Thanh - Phó Giám đốc, Bộ phận Nghiên cứu và tư vấn, CBRE Việt Nam cũng dự báo nhờ các ưu thế về tỷ lệ lấp đầy, cũng như tiềm năng nhu cầu của các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài, giá thuê sẽ còn tăng trưởng. Về xu hướng trong tương lai, vị chuyên gia cho rằng phân khúc này sẽ còn tiếp tục giữ vững phong độ thu hút đầu tư.