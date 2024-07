Dự đoán điểm chuẩn đại học 2024 những ngành có tương lai rộng mở khối C, D

Dự đoán điểm chuẩn đại học 2024 khối C, D của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về dự đoán điểm chuẩn đại học 2024 khối C, ThS. Nguyễn Thảo Chi, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết: "Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã được công bố, không chỉ môn Văn mà môn Địa lý, Lịch sử cũng có mức điểm tăng cao so với 2023 và các năm trước. Các môn khác có môn tăng, môn giảm nhưng không đáng kể.

Trong đó tổ hợp khối D, C có điểm trung bình tăng, đặc biệt khối C tăng mạnh. Do các ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn là những ngành thường sử dụng tổ hợp khối D, C để xét tuyển, nên năm 2024 có thể có điểm chuẩn trúng tuyển sẽ tăng so với năm trước, đặc biệt là các ngành xét tuyển bằng tổ hợp khối C00".

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, chia sẻ điểm chuẩn và những ngành học được nhiều thí sinh quan tâm. Ảnh: NTCC

Cũng theo ThS Chi: "Những ngành của trường được thí sinh và xã hội quan tâm nhiều trong giai đoạn hiện nay là các ngành Ngôn ngữ Anh, Truyền thông, Báo chí, Du lịch, Tâm lý học, Quan hệ quốc tế, sau đó là đến các ngành ngôn ngữ khác, các ngành về phục vụ cộng đồng, văn hóa nghệ thuật, quản lý, giáo dục...

Ngoài ra các ngành học thuộc khối khoa học cơ bản cũng ngày càng được xã hội quan tâm hơn so với trước đây vì được Nhà nước, Đại học Quốc gia TP.HCM và nhà trường đầu tư hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều cho người học.

Nhìn chung, cơ hội việc làm cho các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn khá rộng mở và ngày càng tăng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến con người, lĩnh vực mang tính liên ngành cao, đặc biệt là các lĩnh vực nghề nghiệp phục vụ cộng đồng, xã hội… Khi học các ngành này, bên cạnh chuyên môn, sinh viên được trang bị nhiều kỹ năng mềm và nghiệp vụ cần thiết cho thị trường lao động như kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm... Sinh viên cũng có khả năng thích ứng tốt với những thay đổi của thị trường lao động và có thể chuyển đổi nghề nghiệp linh hoạt.

Tuy nhiên, cơ hội việc làm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng của bản thân, nhu cầu thị trường và lĩnh vực cụ thể".

Lưu ý cho thí sinh sau khi biết điểm thi

ThS Chi cho hay, năm 2024, trường dành 40-55% tổng chỉ tiêu để xét bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

"Do phổ điểm năm nay có tăng nhẹ, nên các thí sinh cần cân nhắc khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung trên cơ sở xem xét chỉ tiêu và điểm chuẩn các năm trước mà mình muốn đăng ký xét tuyển, đặc biệt là các ngành sử dụng tổ hợp xét tuyển khối C, D. Nên có thêm những phương án nguyện vọng dự phòng là ngành gần hoặc các ngành có cơ hội việc làm tương đối giống nhau.

Ngoài việc sử dụng kết quả thi THPT, các thí sinh cần cân nhắc kết quả từ các phương thức xét tuyển sớm mà mình đã biết đủ điều kiện trúng tuyển, và phải đăng ký lại trên trên Hệ thống của Bộ GDĐT: từ ngày 18/7đến 17h ngày 30/7 (theo hướng dẫn của Bộ GDĐT) để không bị bỏ lỡ cơ hội vào học tại các trường đại học trong trường hợp kết quả đăng ký xét bằng điểm thi THPT không như mong muốn.

Nếu đã xác định sẽ nhập học vào Trường bằng các phương thức xét tuyển sớm đã đủ điều kiện, thí sinh cần đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển mà thí sinh muốn theo học ở thứ tự đầu tiên (nguyện vọng số 1) khi đăng ký lại trên trên Hệ thống của Bộ GDĐT. Lưu ý, tất cả các nguyện vọng phải được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp".

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023 như sau: