Du khách bất ngờ trước cảnh “các tín đồ không quần” trên tàu điện ngầm

Sự kiện kỳ quặc "Ngày không mặc quần đi tàu điện ngầm" trở lại tại Anh ngày 8/1/2023. (Video: Daily Mail)

Sự kiện kỳ quặc - không mặc quần đi tàu điện ngầm

Trên thực tế họ là những người tình nguyện tham gia vào sự kiện kỳ quặc "No Pants Subway Ride Day" ("Ngày không mặc quần đi tàu điện ngầm") lần thứ 12, vừa quay trở lại tại một số thành phố trên thế giới sau thời gian bị gián đoạn vì Covid-19.

Chiêu trò "không mặc quần đi tàu điện ngầm" nhằm mục đích tạo sự vui nhộn khác lạ nơi công cộng. (Ảnh: Getty)

Xuất phát điểm của sự kiện kỳ quặc "Ngày không mặc quần đi tàu điện ngầm" là từ một trò đùa nhỏ năm 2002, của nhóm hài Improv Everywhere do Charlie Todd thành lập năm 2001 tại New York, Mỹ.

Nhóm hài Improv Everywhere thường thực hiện các chiêu trò tinh quái mà họ coi là "sứ mệnh" tại những nơi công cộng, nhằm khuấy động bầu không khí bằng những cảnh hỗn loạn nhưng vui vẻ. Một số chiêu trò của họ huy động hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tham gia, tương tự như flash mob (đám đông tụ họp chớp nhoáng).

Các "cao thủ không quần" tham gia sự kiện kỳ quặc "Ngày không mặc quần đi tàu điện ngầm" tại New York, Mỹ. (Ảnh: Getty)

Nhiều du khách cũng hưởng ứng "Ngày không mặc quần đi tàu điện ngầm" tại Thủ đô Mexico City của Mexico. (Ảnh: AFP)

Với mục đích tạo sự vui nhộn khác lạ nơi công cộng, vào năm 2002 bảy nam thanh niên của nhóm Improv Everywhere đã lên một toa tàu điện ngầm từ những điểm dừng khác nhau. Họ mặc trang phục mùa Đông gần như kín mít, ngoại trừ một điểm nhấn duy nhất là… không mặc quần (dài).

Kết quả thu được từ video do một camera ẩn quay từ hiện trường cho thấy: Những hành khách khác bao gồm cả khách du lịch lúc đầu bị bất ngờ và bối rối, thậm chí có vẻ hơi sốc, nhưng sau đó đều phá lên cười.

Các "cao thủ không mặc quần" gây ra cảnh "đến Thượng Đế cũng phải cười"

Trò đùa nhẹ nhàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và trở nên khá phổ biến, được nhiều người nhất là lớp trẻ đón nhận. Sang năm 2003 đã có khoảng 30 tham gia, bao gồm cả phụ nữ.

Sau đó số người hưởng ứng tăng lên nhanh chóng, đưa "Ngày không mặc quần đi tàu điện ngầm" trở thành một sự kiện thường niên được tổ chức vào đầu tháng 1, thu hút hàng nghìn người tham gia tại hơn 60 thành phố thuộc khoảng 25 quốc gia trên thế giới.

Du khách tham gia sự kiện "Ngày không mặc quần đi tàu điện ngầm" tại Thủ đô Berlin, Đức. (Ảnh: Reuters)

Những người tham gia sự kiện được các điều phối viên tập hợp và hướng dẫn. Họ cần tỏ vẻ thản nhiên khi bước vào tàu điện ngầm từ các điểm dừng khác nhau, vờ như không hề quen biết và vẫn đọc sách báo, lướt điện thoại...

Để tăng thêm khía cạnh hài hước, họ cần lựa chọn các loại quần lót ngộ nghĩnh như spongebob boxers, hoặc có in các trích dẫn kiểu như: "no pants" does not mean "no fun!" ("không mặc không có nghĩa là không vui")…

Tuy nhiên không phải ai cũng thấy trò đùa này hài hước. Đã có lúc các "cao thủ không quần" gặp rắc rối với cơ quan thực thi pháp luật. Ví dụ như 8 người đã bị tạm giữ tại New York, Mỹ năm 2006; nhiều người bị thẩm vấn tại Moskva, Nga năm 2016…

Du khách "không mặc quần (dài) mua vé đi tàu điện ngầm tại London, Anh ngày 8/1. (Ảnh: PA)

Tuyến tàu điện ngầm Elizabeth mới khai trương tại London, Anh chào đón những du khách "không mặc quần (dài)" đầu tiên ngày 8/1. (Ảnh: PA)

Sau thời gian gián đoạn vì Covid-19, "Ngày không mặc quần đi tàu điện ngầm" lần thứ 12 vừa trở lại hôm Chủ nhật 8/1 tại nhiều nơi. Một lần nữa nó lại gây ra cảnh "đến Thượng Đế cũng phải cười", nhất là tại Anh.

Báo chí ngày 9/1 đăng tin và hình ảnh tuyến tàu điện ngầm Elizabeth mới khai trương tháng 5/2022 tại Thủ đô London, chào đón những du khách "không mặc quần (dài)" đầu tiên. Trong khi hàng trăm người khác mặc trang phục lịch sự nửa thân trên, còn nửa dưới… chỉ mặc quần lót.