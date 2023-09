Nghệ An: Dòng người đổ về kín bãi biển, Cửa Lò dự kiến đón 60.000 du khách

Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, thời tiết thuận lợi, lượng du khách đổ về bãi biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An rất đông. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, bãi biển Cửa Lò chật kín người. Nước biển trong xanh, sóng nhẹ, nhiều du khách tỏ ra thích thú khi đã quyết định chọn Cửa Lò là nơi nghỉ dưỡng trong dịp lễ kéo dài.



Du khách đổ về kín bãi biển Cửa Lò, Nghệ An trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Thực hiện: Thắng Tình

Chị Nguyễn Thị Hóa, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Gia đình tôi đã chọn Cửa Lò để đi du lịch trong dịp nghỉ lễ. Ngoài tắm biển, thưởng thức hải sản, gia đình tôi còn có kế hoạch đưa các cháu đi thăm quê Bác và một số điểm tham quan khác ở tỉnh Nghệ An".

Gia đình chị Hóa đã đặt phòng tại đây từ trước. Cả nhà đều vui mừng khi đến những ngày nghỉ lễ thời tiết lại thuận lợi, nắng đẹp.

Anh Hoàng Văn Hải, một du khách nói: "Đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại Cửa Lò. Hôm nay, các hàng quán ven biển được tháo dỡ, bãi biển trở nên rất rộng rãi, thoáng. Mong rằng, địa phương sẽ sớm đầu tư đồng bộ để bãi biển Cửa Lò phát triển hơn nữa".

Thời tiết thuận lợi nên lượng du khách đổ về bãi biển Cửa Lò, Nghệ An rất đông. Ảnh: Thắng Tình

Dự kiến trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cửa Lò sẽ đón khoảng 60.000 du khách. Trước dịp nghỉ lễ, 80% số phòng của các khách sạn lớn đều đã được đặt trước.

Năm 2023, thị xã Cửa Lò đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, quy hoạch chỉnh trang đô thị. Địa phương cũng đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu lâm viên phía đông sau khi giải tỏa các ki ốt phía đông đường Bình Minh.

Nhiều gia đình chọn Cửa Lò là điểm đến trong dịp nghỉ lễ Quốc kháng 2/9. Ảnh: Thắng Tình

Sau khi giải phóng các ki ốt, thị xã Cửa Lò đã chỉnh trang các ki ốt thành nơi tắm nước ngọt, công trình vệ sinh phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã lắp đặt hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng, tạo cảnh quan.

Đồng thời, xây dựng các điểm check in phục vụ nhu cầu của du khách. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, cấp phép xây dựng cho trên 150 nhà hàng phía tây đường Bình Minh, tạo thành những khu phố ẩm thực tập trung, hiện đại.

Lực lượng chức năng luôn túc trực trên bãi biển để đảm bảo an toàn cho du khách. Ảnh: Thắng Tình

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút khách du lịch như: Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển, Hội thi đầu bếp, giải đua xe đạp tranh Cúp Hoa cúc biển lần thứ 2, Đêm hội Hoa đăng... Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tắm biển được đảm bảo, tạo cho du khách thực sự an tâm khi về với Cửa Lò.

Kết quả tổng lượng khách du lịch 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3.556.000 lượt khách, đạt 105 % kế hoạch năm. Trong đó, khách lưu trú 1.210.000 lượt, đạt 96,8% kế hoạch năm. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 3.480 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm.

Bãi biển Cửa Lò đang được quy hoạch để trở thành một bãi biển hiện đại. Ảnh: Thắng Tình